SBS早新闻（8月15日）Play13:47 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.61MB) 四名澳大利亚人在印尼海域失踪；澳大利亚统计局将于今天公布工资价格指数；拉海纳火灾已造成至少96人死亡；澳洲女足明晚迎战英格兰，争夺世界杯决赛席位。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳洲一中学为何在学校开设托尼老师培训班？【SBS学英语】澳洲公民身份第二集：澳洲的民主信仰、权利和自由教育三连问：在澳如何学习IB课程？IB分数如何转化成ATAR分数？与HSC考谁更难？澳大利亚女足“玛蒂尔达”创造历史 全澳球迷疯狂庆祝分享Latest podcast episodes如何看待联邦政府取消在南澳金巴建核废料设施?澳洲一中学为何在学校开设托尼老师培训班？澳洲住房危机：调查称消防员、护士等行业人士都租不起房教育三连问：在澳如何学习IB课程？IB分数如何转化成ATAR分数？与HSC考谁更难？