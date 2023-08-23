SBS早新闻（8月24日）Play15:19 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.03MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。联邦政府排除本届任期进一步税收改革的可能性两名青少年涉嫌烧毁悉尼七层楼高建筑被起诉俄罗斯当局称 格瓦纳首脑普里戈津空难去世中国为在南海拦截菲律宾船只辩护欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE寻工津贴JobSeeker上调 有投资房的失业者能领吗？瓦格纳集团老板普里戈津飞机失事身亡，俄罗斯称已展开刑事调查《代际报告》揭示澳洲人口老龄化将增加纳税人负担分享Latest podcast episodes【微声音】澳洲人更长寿了，活得久与活得爽哪个更重要？寻工津贴JobSeeker上调 有投资房的失业者能领吗？《代际报告》揭示澳洲人口老龄化将增加纳税人负担课外补习或成“家常便饭”？NAPLAN揭示澳洲学生识字与算术能力不足