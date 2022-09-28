SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（2022年9月28日）Play30:09SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (27.61MB)Published 28 September 2022 at 11:54amBy Cindy Xie, Olivia Yuan, Helen YuPresented by Helen YuSource: SBS SBS为您带来最新最全的新闻信息！Published 28 September 2022 at 11:54amBy Cindy Xie, Olivia Yuan, Helen YuPresented by Helen YuSource: SBS美国联邦调查局协助调查 Optus 数据泄露事件无现金福利卡将被废弃多国猜测俄罗斯海底天然管道涉及人为破坏Advertisement东京为安倍晋三举行国葬SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。关注更多澳洲新闻，请在Facebook上关注SBS Mandarin，或在微博上关注澳大利亚SBS广播公司。分享Latest podcast episodes如何帮助青少年预防和应对性侵SBS早新闻 (2022年9月27日)【正在行动】您如何看待乌克兰四州的“入俄公投”?黑客声称放弃赎金并向Optus及其用户道歉