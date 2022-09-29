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SBS早新闻（2022年9月29日）

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Published 29 September 2022 at 12:46pm
By Cindy Xie, Olivia Yuan, Helen Yu
Presented by Helen Yu
Source: SBS

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Published 29 September 2022 at 12:46pm
By Cindy Xie, Olivia Yuan, Helen Yu
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Optus已确认近1.5万份医保卡信息被泄露
无现金借记卡已被全部废除.
美国不承认乌克兰俄占区的公投结果
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朝鲜在韩国东海岸发射了两枚弹道导弹

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