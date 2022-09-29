SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（2022年9月29日）Play19:10SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (17.55MB)Published 29 September 2022 at 12:46pmBy Cindy Xie, Olivia Yuan, Helen YuPresented by Helen YuSource: SBS SBS为您提供最新最全的新闻信息！Published 29 September 2022 at 12:46pmBy Cindy Xie, Olivia Yuan, Helen YuPresented by Helen YuSource: SBSOptus已确认近1.5万份医保卡信息被泄露无现金借记卡已被全部废除.美国不承认乌克兰俄占区的公投结果Advertisement朝鲜在韩国东海岸发射了两枚弹道导弹(点击图片，收听播客)SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes【观点】所罗门群岛不签署美国与太平洋岛国的声明，原因何在？探索虎鲨的奥秘SBS晚新闻（2022年9月28日）在乌克兰展开的公投结果对俄方有利