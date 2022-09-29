SBS 普通话电台其他收听方式 SBS新闻(2022年9月30日)Play15:55SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.57MB)Published 30 September 2022 at 9:03amBy Cindy Xie, Helen YuPresented by Cindy Xie, Helen YuSource: SBS SBS新闻为您带来最新最全的新闻信息！Published 30 September 2022 at 9:03amBy Cindy Xie, Helen YuPresented by Cindy Xie, Helen YuSource: SBS总理指出就议会之声进行公投的时间框架俄将签署吞并乌克兰四个俄占区正式公告香港前立法会议员许智峰被判三年半监禁Advertisement澳大利亚女篮提前闯入女篮世界杯半决赛SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes这个学校假期Parramatta市政府为孩子们带来了哪些惊喜？SBS普通话晚新闻（29/09/2022）SBS早新闻（2022年9月29日）【观点】所罗门群岛不签署美国与太平洋岛国的声明，原因何在？