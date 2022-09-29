SBS 普通话电台

SBS新闻(2022年9月30日)

SBS 普通话电台

SBS Mandarin morning news

Source: Getty / Getty Images

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

Published 30 September 2022 at 9:03am
By Cindy Xie, Helen Yu
Presented by Cindy Xie, Helen Yu
Source: SBS

SBS新闻为您带来最新最全的新闻信息！

Published 30 September 2022 at 9:03am
By Cindy Xie, Helen Yu
Presented by Cindy Xie, Helen Yu
Source: SBS
总理指出就议会之声进行公投的时间框架
俄将签署吞并乌克兰四个俄占区正式公告
香港前立法会议员许智峰被判三年半监禁
Advertisement
澳大利亚女篮提前闯入女篮世界杯半决赛

SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在 
Facebook
和 
Twitter 
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
分享

Latest podcast episodes

FFD Movie Nights Series

这个学校假期Parramatta市政府为孩子们带来了哪些惊喜？

SBS Mandarin evening news

SBS普通话晚新闻（29/09/2022）

SBS Mandarin morning news

SBS早新闻（2022年9月29日）

Profile Picture Graeme Smith.jpg

【观点】所罗门群岛不签署美国与太平洋岛国的声明，原因何在？