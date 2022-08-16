SBS 普通话电台

SBS早新闻（2022年8月16日）

SBS 普通话电台

SBS Mandarin morning news

Source: Getty / Getty Images

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

Published 16 August 2022 at 11:17am, updated 16 August 2022 at 11:19am
By Jason Liu, Cindy Xie, Helen Yu
Presented by Helen Yu
Source: SBS

SBS普通话为您提供最新最全的新闻信息！

Published 16 August 2022 at 11:17am, updated 16 August 2022 at 11:19am
By Jason Liu, Cindy Xie, Helen Yu
Presented by Helen Yu
Source: SBS
斯科特·莫里森被指秘密宣誓担任三个部长职务
监督维州的条约谈判进入最后表决阶段
英国批准对抗多种新冠病毒变体的疫苗
Advertisement
伊朗否认刺杀萨尔曼·鲁西迪


(点击图标，收听播客)

SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

关注更多澳洲新闻，请在Facebook上关注
SBS Mandarin
，或在微博上关注
澳大利亚SBS广播公司

分享

Latest podcast episodes

SBS中文疫苗快报

【疫苗快报】联合二价疫苗英国获批 莫德纳设立维州疫苗生产设施

How can I recover the defendant's divested assets?

【现场说法】恋童癖被指剥离资产逃避赔偿——民事诉讼胜诉后的赔偿问题

172517D7EBD7AD7A51EC7527D2B4F482.jpg

皇家墨尔本秀志愿者招募

Eye testing

保护视力，刻不容缓