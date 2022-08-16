SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（2022年8月16日）Play14:45SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.5MB)Published 16 August 2022 at 11:17am, updated 16 August 2022 at 11:19amBy Jason Liu, Cindy Xie, Helen YuPresented by Helen YuSource: SBS SBS普通话为您提供最新最全的新闻信息！Published 16 August 2022 at 11:17am, updated 16 August 2022 at 11:19amBy Jason Liu, Cindy Xie, Helen YuPresented by Helen YuSource: SBS斯科特·莫里森被指秘密宣誓担任三个部长职务监督维州的条约谈判进入最后表决阶段英国批准对抗多种新冠病毒变体的疫苗Advertisement伊朗否认刺杀萨尔曼·鲁西迪(点击图标，收听播客)SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。关注更多澳洲新闻，请在Facebook上关注SBS Mandarin，或在微博上关注澳大利亚SBS广播公司。分享Latest podcast episodes【疫苗快报】联合二价疫苗英国获批 莫德纳设立维州疫苗生产设施【现场说法】恋童癖被指剥离资产逃避赔偿——民事诉讼胜诉后的赔偿问题皇家墨尔本秀志愿者招募保护视力，刻不容缓