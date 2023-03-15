SBS早新闻（3月16日）

SBS Mandarin morning news

Source: Getty / Getty Images

下载SBS Audio应用程序

其他收听方式

请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。

前总理基廷对AUKUS核潜艇计划提出批评；
阿尔巴尼斯与斐济总理展开良好双边会谈；
澳大利亚南部冬季天然气供应存在风险；
Facebook 和 Instagram为应对经济衰退将进一步裁员。

欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。

阅读更多

2023年在澳大利亚要做的五项健康检查和疫苗接种

国防部长就签署核潜艇协议表明澳洲立场

中国就澳洲签署3650亿核潜艇协议发表评论

分享

Latest podcast episodes

Kids teeth

在澳箍牙，普通牙医与专业正牙医生有何区别？

Ms Ling Sun and Principal and creative director Melinda Parent.jpeg

女老板自信发言：“我从未败过”

A NAB branch and ATM in Sydney (AAP).jpg

商业调查显示小企业信心低迷但市场条件充满希望

SBS Mandarin evening news

SBS晚新闻（2023年3月15日）