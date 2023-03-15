SBS早新闻（3月16日）Play14:20 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.13MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。前总理基廷对AUKUS核潜艇计划提出批评；阿尔巴尼斯与斐济总理展开良好双边会谈；澳大利亚南部冬季天然气供应存在风险；Facebook 和 Instagram为应对经济衰退将进一步裁员。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。阅读更多2023年在澳大利亚要做的五项健康检查和疫苗接种国防部长就签署核潜艇协议表明澳洲立场中国就澳洲签署3650亿核潜艇协议发表评论分享Latest podcast episodes在澳箍牙，普通牙医与专业正牙医生有何区别？女老板自信发言：“我从未败过”商业调查显示小企业信心低迷但市场条件充满希望SBS晚新闻（2023年3月15日）