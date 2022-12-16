SBS早新闻（2022年12月17日）

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Published 17 December 2022 at 9:36am
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行政上诉仲裁庭将被废除；袋裝菠菜致多人中毒就医；日本通过新修订安保文件；国际足联回应禁戴彩虹臂章。

Published 17 December 2022 at 9:36am
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