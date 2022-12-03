SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（2022年12月4日）Play14:41SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.44MB)Published 4 December 2022 at 10:15amSource: SBS 俄罗斯石油价格上限定为60美元；澳副总理及外长下月将出访美国；习近平就新冠抗议活动发表评论；澳大利亚世界杯赛场对战阿根廷。Published 4 December 2022 at 10:15amSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳国库部长：支持对俄出口石油实施价格上限澳大利亚1-2不敌阿根廷 止步世界杯16强分享Latest podcast episodes【生活杂志】长新冠是什么？有哪些症状？【闲话澳洲】精白粉、全麦还有裸麦？欧陆面包用料大不同青少年高尔夫冠军赛：看“球童”父母玩转亲子关系中国放宽新冠限制措施 习近平首就抗议活动发表评论