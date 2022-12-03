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SBS早新闻（2022年12月4日）

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Published 4 December 2022 at 10:15am
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俄罗斯石油价格上限定为60美元；澳副总理及外长下月将出访美国；习近平就新冠抗议活动发表评论；澳大利亚世界杯赛场对战阿根廷。

Published 4 December 2022 at 10:15am
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