神奇的澳洲：学画一年也能卖画？“只要有热爱有见解”就可以

艺术背后永恒的美令许多人心驰神往，而器乐、绘画等需要独处的艺术形式，也成为许多现代人工作之余的情绪出口。





墨尔本华人女孩Parisa“小袋鼠”也不例外。直销工作消耗她的能量，而她通过艺术创作来疏解情绪。





出乎自己意料的是，学习一年有余，她的水彩画作品竟然成功售出了。



练习作品“意外”得到认可

学习水彩画之前，喜爱手工的Parisa一直在学习、制作陶艺和蜡烛等。



学习水彩画之前，喜爱手工的Parisa一直在学习、制作陶艺和蜡烛等。 Source: Supplied 而她售出的第一幅绘画作品，也是跟其它手工作品一起，“顺带着”拿去摆摊时意外售出的。





她对SBS普通话说：“那个时候我学水彩也就是半年左右，然后我就打包了一批蜡烛还有我自己画的一些水彩的练习小画，每一张画我可能大概标价也就是 20-到30 澳币。”





“因为都是练习的，也没有像说有人会感兴趣。然后那天集市就有一个小姑娘非常喜欢我当时的一幅故宫雪景图，当时标价20澳币然后卖掉了。”





“这是我人生第一次卖画……就是你的画被人认可地那种开心，虽然钱不多，但还是非常地开心。”





“意外开张”鼓舞了她，随后她开始努力精进画技，参加澳大利亚一些规模较小的正规画展，基本每次都能售出作品。



Parisa的水彩画作品。 Source: Supplied 她表示，澳大利亚是一个“神奇的国家”，人们对艺术的包容性与接受度非常强，许多非科班但非常热爱艺术的创作者在这片土地上同样能够大放异彩。





“他们的作品也会有许多人喜欢，而且愿意为之去买单。我就觉得……只要对艺术有热爱，对艺术有自己一定的见解，一定会有人喜欢你的作品。”



“直销界泥石流”的独处空间

毕业于蒙纳士大学获得了计算机科学及幼教双学位的Parisa，有一个自由的灵魂。由于“受不了全职工作的约束”，她选择进入直销行业。





但由于不擅长社交，她对工作的态度有些“佛系”，自称“直销界泥石流”；而直销行业又异常地繁忙，她的工作与生活渐渐失去了平衡。





水彩画成为她心灵的慰藉、情绪的出口。



绘画中的Parisa。 Source: Supplied “就是我觉得一旦我开始画画了，我可能会忘记周围所有的事情……整个画画的氛围非常安静，是让我非常享受的。我坐在画板前不知不觉，几个小时就过去了，”她表示。





对于直销工作心态佛系的她，对水彩画作品的出售也保持着平常心，认为无需追求结果，更应该享受绘画的过程。





她指出，“多画自然画得就会越来越好”，作品就更有可能获得人们的喜爱。而水彩画在她看来“非常容易出效果”，因此也推荐了周围许多人学习水彩。





“我每次画完了发在朋友圈，很多人就觉得画得非常的好，看见你画的画他们就非常开心。这种东西我觉得跟音乐其实还挺像的……挺有那种治愈人心的魅力。”



勿持功利心 但“可以对自己的作品充满信心”

Parisa说，自己在社交平台上发帖分享自己以三位数的价格售出作品后，许多人私信她询问有关细节。但她强调，不应该抱着“要挣钱”的功利心去发展爱好、学习新技能。





她表示：“千万不要觉得我去学习一个新的技能（是因为）可以去挣钱。这个想法我觉得是不能有的。”





“我觉得大家可以不以挣钱为目的去选择兴趣爱好，但是可以对自己的作品完全充满信心。这是两个概念。”



我觉得我们（通过爱好）是充实了自己的生活，让自己变得高兴，这个是无价的。

“所以业余爱好，重在业余，没有负担、没有义务，只有乐趣，只有自己觉得有趣有收获就够了。”



水彩画成为Parisa心灵的慰藉、情绪的出口，她表示自己会在绘画时进入“忘我”的状态。 Source: Supplied 她表示，哪怕不喜爱绘画、手工，想要发展其它任何爱好都是可以的：“爱好对于一个人从传统意义上来说可能并不是什么非常有用的东西，可以说它是饥不可食、寒不可衣。看似可能这些爱好非常无用，但正是因为有了这些，我觉得才能使我们的生活变得更丰富多彩。”





在她眼中，热爱与享受始终要排在第一位。因为热爱而去坚持、去精进，并且对自己的作品保持自信，那作品获得他人的认可，可以说是自然而然的事情了。





Parisa目前也在计划将水彩画慢慢转成自己的一个副业，希望未来能开设属于自己的网店。





“能卖当然是最好，但卖不出去我也没有任何的压力，毕竟这只是我的一个兴趣爱好。就是保佑一个非常平常心的心态去做这件事情。”





（点击收听完整采访）



