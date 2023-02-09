【健身课堂】健身从婴儿抓起？

“小宝宝这个时候已经开始喜欢爬出家里的围栏了，因为家里空间不够大，我觉得有点限制了小朋友的活动范围。” Kay说。



“但是自己带他出去玩，照看起来也很累。”





她发现，小宝宝到了健身房和游泳池，有了其他小朋友当参照物，就变得勇敢一些，而且还可以在教练的指导下尝试跳跃、在游泳池里熟悉有水的环境，对孩子的身心健康都是一个很好的训练和发展。





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