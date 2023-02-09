【健身课堂】健身从婴儿抓起？Play10:47下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (9.87MB) 悉尼华人妈妈Kay何的小宝贝才八个月大，已经开始“出入”游泳馆和儿童健身房了。“小宝宝这个时候已经开始喜欢爬出家里的围栏了，因为家里空间不够大，我觉得有点限制了小朋友的活动范围。” Kay说。“但是自己带他出去玩，照看起来也很累。”她发现，小宝宝到了健身房和游泳池，有了其他小朋友当参照物，就变得勇敢一些，而且还可以在教练的指导下尝试跳跃、在游泳池里熟悉有水的环境，对孩子的身心健康都是一个很好的训练和发展。点击图标收听采访。READ MORE【健身课堂】：推着婴儿车去跑步欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes【观点】澳洲葡萄酒的出口前景“谨慎乐观”澳洲社区向土耳其地震灾区提供救援物资SBS普通话晚新闻（09/02/2023）【闲话澳洲】华人开超市的故事和文化