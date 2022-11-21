SBS 普通话电台其他收听方式 离境对养老金有何影响？Play08:05SBS 普通话电台其他收听方式 Source: SBS下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (7.4MB)Published 22 November 2022 at 6:51am, updated an hour ago at 6:56amBy Cindy XiePresented by Cindy XieSource: SBS 出生在澳洲本土的澳洲公民与在海外出生的澳洲公民，在离境后养老金领取上是有不同的。欢迎点击收听。Published 22 November 2022 at 6:51am, updated an hour ago at 6:56amBy Cindy XiePresented by Cindy XieSource: SBS现代生活很难离开网络，网络将海量信息纵横连接，例如福利部门与海关之间的信息是想通的。因此当我们出境和返回，通过海关福利部门马上就会显示出相应的记录。但是，尽管有信息想通，您也要知道如果不主动向福利部门报告自己的出入境居住状态可能就会影响到您可对养老金的领取。短期出境旅行，长期离境定居是否需要在离境前去福利部门就自己的实际情况进行咨询呢？本台记者邀请了Services Australia的财务讯息服务专员Teresa Chan为大家解答。READ MORE澳航将于2023年1月重开香港航班美食博主Jeannette 希望将中越美食分享给更多人澳洲幼儿园面面观分享Latest podcast episodes圣诞前通过劳资关系法案的计划SBS晚新闻（2022年11月21日）《闲话澳洲》塑料钞票防伪先进技术的“来龙去脉”【税务知识讲座】出售曾出租的自住房是否需缴增值税？