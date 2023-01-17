原住民祖母创作儿童书 帮助孙儿走出被欺凌阴影

原住民作家和艺术家Aunty Rhonda Collard-Spratt 最近和作家和编辑Jacki Ferro 合作，共同出版了儿童书Bobtail's Friend。





这本儿童书的灵感来自于Aunty Rhonda 的孙儿的经历。他们受到其他小朋友的欺负，并且央求自己的妈妈不要送他们去学校。





作为一位Yamatji-Noongar 的原住民长者，Aunty Rhonda 是被偷走的一代的幸存者，她12岁的时候才第一次见到自己的生母Alice，两个人相处了5分钟！





Jacki 被Aunty Rhonda的经历深深触动，两人合作写下了Aunty Rhonda 的传记《爱丽丝的女儿》（Alice's Daughter: Lost Mission Child） ，这本书2017年由原住民研究出版社Aboriginal Studies Press出版。两人也因此成为好朋友和合作者。





Jacki 说，她们的故事就像这本新出版的儿童书中的情节一样，两个外表和经历完全不同的人成为了好朋友。





“如果你愿意和你不一样的人交朋友，你就好像打开了一扇通往另一个世界的大门。”她说。





Aunty Rhonda 说，Bobtail's Friend这本故事书想告诉大家，曾被夺取了土地、失去了自己的语言和亲人的原住民有着令人心碎的过去。





“我们同为人类，我们现在生活在同一片土地。所以我们虽然外表看起来不一样，经历也不一样，但我们需要拥抱对方，让澳大利亚的灵魂得到治愈。”



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