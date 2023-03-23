本周，中国国家主席习近平对俄罗斯进行了为期三天的访问。期间，日本首相岸田文雄突然访问乌克兰。





悉尼大学国际安全研究中心副教授袁劲东博士表示，中俄两国领导人会晤更多的是重申中国和俄罗斯的共同利益，主要关注两国经济合作。





他说，中国上个月发表了“关于政治解决乌克兰危机的中国立场”12点声明后，外界对中俄领导人会晤促进重启俄乌和平谈判有所期待，但实际上仅在会晤后的双边共同宣言里稍微提及了一下和谈问题。





习近平与普京会晤期间，媒体报道称，日本首相岸田文雄“在计划外”突然访问乌克兰。袁博士认为，日本首相访乌应该是事先规划好的，且是日本“非常重要的一个突破”。





他说：“二战以后将近80年，日本的领导人从来没有去过一个战乱的、处于战争状态的国家……二战以后，《和平宪法》有很多约束，日本很难发挥除了经济以外的任何别的外交层面对国际社会的承担等。所以，这是一个非常重要的突破。”





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LISTEN TO 【观点】日本首相突访乌克兰是“计划外”的安排吗？ SBS Chinese 23/03/2023 07:46 Play

（嘉宾观点不代表本台立场）





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