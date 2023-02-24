乌克兰纪念俄罗斯入侵一周年 联合国大会为战争受害者默哀

抗议者在纽约联合国总部外为和平集会，而欧洲各城市的建筑物都点亮了黄色和蓝色。





在乌克兰本土，随着战斗进入第二年，人们停下来缅怀那些在冲突中丧生的人。





在博罗迪卡镇，当地居民奥莱娜·鲁卡维茨娜（Olena Rukavitsyna）是众多参加俄军阵亡者仪式的人之一。





“他们不是人。我不知道如何应对他们。他们应该得到严厉的惩罚，不仅是俄罗斯总统普京，还有所有人。他们为什么不反对他？我不相信他们没有关于他们在这里对我们国家所做的事情的信息。为什么他们要消灭那么多儿童、人民和无辜者。”



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联合国大会为乌克兰战争的受害者默哀。此前一天，联合国通过了一项不具约束力的决议谴责俄罗斯入侵。





在纪念战争一周年的特别会议上，联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）呼吁结束这场冲突。





“在过去的一年里，联合国理事会就乌克兰问题举行了40多次辩论。现在枪声四起，但最终我们都知道，最好的外交和问责制是通往公正和可持续和平的道路。和平符合联合国宪章、国际法和大会昨天的决议。 我们必须防止事态进一步升级。”



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与此同时，乌克兰的盟友宣布对俄罗斯实施进一步制裁,以孤立俄罗斯经济。





美国公布了它正在采取的新措施的细节，这些措施不仅针对俄罗斯，还针对支持俄罗斯战争的“第三方国家”。





白宫还宣布了一项新的军事援助计划，并表示这将有助于加强乌克兰的防空能力并帮助乌克兰人民。





富裕的G7民主国家的领导人发表声明，承诺继续加强对那些帮助俄罗斯战争的人的制裁。



但欧盟国家仍挣扎在对俄罗斯新一轮制裁的分歧上。





北约和欧盟都对中国对乌克兰的停火计划表示谨慎。





北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）和欧盟主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）表示，他们都希望看到敌对行动结束。





但斯托尔滕贝格表示，中国的做法没有什么可信度，因为北京并未公开谴责俄罗斯的入侵，而且就在俄罗斯坦克驶过乌克兰边境前几天，他们还与莫斯科签署了“无限伙伴关系”协议。





斯托尔滕贝格还表示，其他行动也表明中国已经站在了一边。





“我们所看到的迹象表明，中国可能正在计划考虑向俄罗斯提供军事援助。中国不应该这样做，因为那将是支持非法侵略战争，违反了国际法，也违反了联合国宪章。”





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