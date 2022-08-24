俄乌战火延烧六个月 乌克兰两成领土被占领

6个月前，俄罗斯军队在边境集结了几个星期。许多乌克兰人，包括当权者，都怀疑俄罗斯将对邻国发动全面入侵。





然后，在2月24日，入侵开始了。





这是一场震慑运动。克里姆林宫认为，可以在几天之内占领乌克兰首都、推翻政府。





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但是，他们低估了乌克兰武装部队的能力，以及西方对基辅的承诺。





而且，他们高估了自己的力量。





为了纪念乌克兰独立日，总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy），这位前喜剧演员、现在的战时领袖，誓言要收复领土。





他说：“乌克兰的蓝黄旗帜将再次飘扬在它理应飘扬的地方。在乌克兰所有暂时被占领的城市和村庄，将永远飘扬在梅利托波尔的胜利广场上——在那里不能有战败者的旗帜。那里将是蓝色和黄色，乌克兰国旗将在赫尔松的自由广场上。不能有那些不知道自由为何的人的旗帜。那里将是蓝色和黄色。”





在基辅郊外的城镇布查（Bucha），神父安德里（Father Andrii）正在主持葬礼。他的任务是，为在乱葬岗发现的死去的数百名平民举行葬礼。





几个月前，俄罗斯军队从该地区撤退。但那里曾发生的暴行，将被乌克兰人世代铭记。





“我认为，无论是我，还是任何生活在乌克兰的人，见证这场战争的人，都无法理解发生了什么。目前，我们靠肾上腺素生存，但在一切发生后，我们担心，后遗症会持续几十年。想要摆脱这一切、翻过这一页是很难的。”





许多能够在入侵初期离开的人，逃离了他们的家园，而且没有返回。根据最新的数据，有650万人离开乌克兰，大多数是妇女和儿童。





34岁的难民塔蒂亚娜·阿法纳西耶娃（Tatiana Afanasieva）和她的两个孩子仍在波兰。





“我想回家。我希望我今天就能回家。只要他们说‘就这样吧，我们在那里很安全，你可以回去了’——只要有人对我说，我现在就会步行离开。因为，这实在无法用语言来解释。在我们从利沃夫去波兰的路上，我们在火车上待了八个小时，这八个小时里，我们都在哭。第三天，我勉强恢复过来，我的眼睛都肿了。和丈夫分离真的很难受，非常难受。”



The Second Summit of the Crimea Platform initiated by President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy took place. Representatives of about 60 foreign countries and international organizations took part in its work. In particular, the leaders of the G7, representatives of the African continent and Latin American countries joined the event. Due to security requirements given the full-scale invasion of Russia into Ukraine, this year the summit was held in the format of a video conference.



在俄罗斯，公众对战争的支持仍然高涨。





然而，武装部队仍然艰难地为战斗招募士兵。总统普京（Vladimir Putin）不愿意呼吁全国的征兵行动。





伦敦国王学院（London’s Kings College）的俄罗斯政治学教授塞缪尔·格林（Samuel Greene）解释了背后的原因。





“大多数俄罗斯人仍然认为，这场战争将在几个月之内结束。而西方和俄罗斯的大多数军事规划人员认为，它可能会拖到2023年甚至更久。因此，宣布动员、宣布这是一场长期的战争，是一种可能引发舆论转变的事，可能会激发一些人的情绪，认为他们面临的这种痛苦不会很快消失，从而给他们一种动力——把这种挫折感发泄到普京身上。”





普京入侵乌克兰的决定引发了前所未有的国际制裁，并加强了他削弱北约联盟的决心。





在一次线上会议上，时任英国首相鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）与世界各国领导人重申了他的承诺：只要有必要，就会支持基辅。





“面对普京的攻击，我们必须继续向我们的乌克兰朋友提供他们所需要的所有军事、人道主义、经济和外交支持，直到俄罗斯结束这场可怕的战争，并从乌克兰撤军。”





但随着冬季的到来，普京在试图削弱西方对乌克兰的支持时，又有了一个新的杠杆——控制通往欧洲的天然气。





格林教授表示：“好吧，他似乎准备这样做，我觉得在某些时候，他可能觉得自己没有什么选择。我认为，如果西方政府假设他会屈服，因为他们需要出口石油和天然气的钱，这就太愚蠢了。”





天寒地冻的天气可能会使得欧洲领导人推动达成和平协议。





但乌克兰的立法者不会同意任何协议。此时，俄罗斯已经占领了五分之一的乌克兰国土。





蕾西亚·沃西兰科 (Lesia Vasylenko)是乌克兰的一名议员。





她说：“因此，基本上，与恐怖分子、暴君、独裁者进行谈判，永远不会产生我们民主国家、生活在民主、自由国家的人民希望看到的那种持久和平。他们希望看到建立一个基地，以便在未来对乌克兰发起攻击，从根本上肢解乌克兰，并将它纳入俄罗斯。这种形式的和谈是不可能的。”





因此，在普京的“三天入侵”计划的六个月后，乌克兰在坚持着，偶尔会在敌后取得胜利。





将会有更多的战斗和更多的死亡，也许预见不到任何外交解决方案。





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