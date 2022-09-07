华二代谈打破文化禁忌：“对父母来说 我的心理健康问题不存在的”

对每个人而言，COVID-19大流行都是一个不确定且充满挑战的时期。





而对于来自多元文化和多语言社区的澳大利亚年轻人来说，他们面临着一些特殊的挑战。





由于封锁将人们限制在家中，心理健康方面的困难可能是一个禁忌话题，甚至在某些文化背景下不被承认。





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像大多数澳大利亚年轻人一样，20岁的张乐涵（音译自Lehan Zhang）在悉尼的长期封锁中感受到了孤独的刺痛。





乐涵说，与陌生的室友合租，且与堪培拉的朋友和家人相距甚远，她感到了自己与社会脱节并被孤立。





她说：“我们不是亲密的朋友，时间安排与我完全不同，晚上8点起床，早上7点睡觉，而我是正常白天作息。所以我一直都很孤独。我想，这非常孤立，也非常不同，因为我习惯于去大学见人和社交。”





乐涵的父母在乐涵一岁时从中国移民到澳大利亚。





对于乐涵来说，在心理健康问题的陪伴下成长面临着独特的挑战。





乐涵和父母之间的文化差异意味着难以清楚地解释情绪方面的问题。





她说：“后来当我经历焦虑时，对他们来说，我的心理健康是一个并不真实存在的东西。他们是如何长大的，那会儿心理健康没有被谈论过，他们对它无法很好地理解。”





澳大利亚人权委员会（Australian Human Rights Commission）最近公布了一项全国性在线调查的结果，发现9至17岁的澳大利亚年轻人中，每五人中就有一人报告说，他们比大流行前更感到沮丧、害怕或担心。





黑狗研究所（Black Dog Institute）的临床心理学家杰玛·西库里（Gemma Sicouri）说，儿童心理健康率的下降是令人担忧的最大原因。





“虽然儿童和青少年的心理健康状况比率相似，但在大流行之前，与青少年相比，儿童通常报告的抑郁症和注意力不集中等问题的水平较低。但是在大流行期间，他们经历了类似程度的抑郁症，这个发现非常令人担忧。”





对于澳大利亚的许多来自多元文化背景的儿童和青少年来说，封锁带来了独特的社交孤立问题。





维州多元文化专员穆罕默德·莫希丁（Mohammed Mohideen）博士在维州政府为多元文化社区制定的COVID-19应对措施的最前沿工作。





他说，封锁对多元文化社区尤其产生了独特的影响。





“我认为有一种孤独感、一种孤立感以及缺乏社区联系和社区参与。多元文化社区是一个非常感性的、近距离的、紧密的人际网络，在面临困难和困苦时期不能相互交流是最大的问题之一。”





露丝·达斯（Ruth Das）是拥抱多元文化心理健康（Embrace Multicultural Mental Health）项目的负责人。





她说，封锁对年轻人的影响尤为严重，因为他们错过了关键的互动，而这些原本是其正常情感和社会发展的一部分。





“我们的确了解封锁的影响，失去学校这个社区环境，失去与朋友和社交关系网的联系，失去与同龄人玩耍和互动的机会，在家里被孤立，往往不得不在家上课，特别是对于那些父母以英语为第二或第三语言的儿童。我们知道，由于不得不呆在家里，这些儿童变得更加孤立，疏远了他们的同龄人。”





莫希丁博士也说，在许多社区，特别是在较新的移民社区，心理健康的概念很复杂。





“心理健康在家里就像一个禁忌话题，所以没有人讨论这个问题。人们来自不同的国家，在那里他们经历了创伤，甚至在难民营中经历了暴力和所有这些。他们自己处理过一些问题，他们甚至不会把其中一些问题认定为心理健康问题。”





对于乐涵来说，在悉尼封锁期间的主要支持是一项新学习的应对机制，以对抗孤独和寂寞的感觉。





“通过心理学家和Headspace寻求支持，我学到了很多技能，我能够通过封锁来练习这些技能，例如遵循时间表来帮助我度过一天，也确保定期联系，与朋友和家人联系，确保他们没事。 ”





达斯女士说，对于所有儿童和家长来说，早期干预是支持出现心理健康问题的人的最好方式。





“寻求帮助是可以的。认识到尽可能早地与支持机构联系起来也是很重要的。我们知道，当问题被尽早发现，人们得到正确的治疗和支持时，可以防止事情变得更糟，可以帮助父母和孩子解决问题、得到支持，让他们尽快走上康复之路。”





对乐涵来说，学习自我支持至关重要。





“你应该相信自己的直觉，并伸出援手，即使那些可能与你非常亲近的人不一定支持你。有像Headspace这样的人和组织在那里帮助你、倾听你的意见。我认为重要的是，不要把你可能看到的污名外化，这也许来自你的社区。相信自己并有信心为自己辩护，这很重要。”





需寻求心理健康支持和相关信息的人士也可以通过13 11 14联系Lifeline或通过1300 22 4636联系Beyond Blue。





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