慈善机构Turbans 4 Australia将食品救助扩展到墨尔本

新冠疫情的封城可能早已成为过去，但对许多人来说，艰难的时期还远未结束。





这就是慈善机构Turbans 4 Australia进行的“食品篮子”（Food Hamper）项目的原因之一。





志愿者林恩（ Lynne ）说人们出于各种原因寻求获得这项服务。





“在艰难时期我有家人，还有一个患癌症的朋友，因为钱都花在了癌症治疗上。所以他们就去寻求获得食品包裹。这种情况在社区很普遍。有人认识某人，或者有人不想说他们在这样做。他们都值得我们提供帮助。”





这个项目为面临食品匮乏、无家可归和失业的人们提供紧急救济——主要针对大墨尔本地区的移民社区和国际学生。





Turbans 4 Australia主席辛格（ Amar Singh）说，他们为个人或社区团体提供食品和个人护理用品救济，包含各种主要的食品。



“食品篮子里包含不易腐烂的食品，比如果酱、茶、咖啡、薯片、意大利面、大米等主食。然后我们还会添加一些易变质的食品，例如新鲜农产品和当天的面包。我们从食品银行、其他零售商如Costco购买所有这些东西。这就是为什么我们鼓励人们向我们捐赠，这样我们就可以批量购买，至少我们知道我们有些什么 。”





辛格说，在新冠疫情期间，他们每周要准备大约 500 个食品篮。





他们曾预计疫情之后需求会有所下降，但事实上这种需求一直保持稳定。





“生活成本在上升。每天我们都听到人们在挣扎着让餐桌上有足够食品，这就是事实。我们认为疫情封城后人们将恢复正常生活，食品计划将可能被搁置，但它并没有消失。在食品救济方面，我们仍要提供疫情中数字的大约50%。”





维多利亚州政府捐助了2万澳元支持他们的“食品篮子”（Food Hamper）项目。





多元文化事务厅长布鲁克斯（Colin Brooks）说，这是优先响应多元文化社区需求计划的组成部分。





“即使现在，因为生活成本问题，许多学生也发现生活困难，尤其是多元文化社区，他们在获取信息和支持方面一直面临障碍。所以我们知道资助多元文化团体由他们提供支持满足多元文化社区需求的重要性。但除此之外，该计划还为更广泛的社区提供支持，不仅只是对多元文化社区。”





维州政府提供的这笔资金将用于聘请项目经理和兼职司机。





它还将为志愿者提供有关食品处理和如何与那些经历了困难的人打交道的额外培训。





萨林（Divesh Sareen ）是第一次做志愿者。





“他们在回馈社区方面一直在做一些令人惊奇的事情，这非常激励人心，让我感到充实。我想我会加入其中并尽我的绵薄之力，在社区中发挥更好的作用。”





他带来了额外的帮手，也就是他的儿子哈利。





“我希望我的儿子看到社区中发生的好事，能够在他成长的过程中学习，拥有这些价值观，这是最大的原因之一。我也希望他能帮助我做一些事情，参与一些工作并发挥作用，他在帮忙打包。所以是的，这就是我带他一起来的原因。”





面临困难的时候，人们团结一心帮助他人。





Turbans 4 Australia主席辛格说，这就是全部的意义所在。





“我希望未来我们的食品篮子能够多样化，满足人们的文化节日需求。因为这一切都是为了让人们脸上露出笑容，让他们能够照顾自己的家人。”





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