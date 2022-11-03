俄罗斯恢复加入黑海谷物协议

SBS 普通话电台其他收听方式 俄罗斯恢复加入黑海谷物协议Play04:28SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (4.1MB)Published 3 November 2022 at 6:38pmBy Ben LewisSource: SBS 在俄罗斯宣布暂停支持黑海谷物协议几天后，俄罗斯总统普京表示，他将允许恢复乌克兰粮食的重要运输通道。Published 3 November 2022 at 6:38pmBy Ben LewisSource: SBS总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）说，俄罗斯国防部长在其与普京会面后致电土耳其国防部长，确认粮食运输现在将按计划继续进行。联合国难民事务机构估计，自俄罗斯入侵开始以来，约有1400万人被迫离开家园。波兰当局担心莫斯科正计划制造另一场移民危机，因此，他们正在与俄罗斯加里宁格勒地区的边界修建新的铁丝网，以防止如果类似情况持续下去，成千上万的伊拉克国民将被鼓励从白俄罗斯进入波兰。Advertisement这只是一个临时措施。 波兰政府已授权建造一个永久性的屏障。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodesSBS普通话晚新闻（3/11/2022）跨越文化与语言的广场舞：摇曳生姿里找到治愈身心的“良药”练小号、光宗耀祖、融入主流：专家谈华人移民教育理念“关键词”SBS早新闻（11月3日）