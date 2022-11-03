俄罗斯恢复加入黑海谷物协议

总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）说，俄罗斯国防部长在其与普京会面后致电土耳其国防部长，确认粮食运输现在将按计划继续进行。





联合国难民事务机构估计，自俄罗斯入侵开始以来，约有1400万人被迫离开家园。





波兰当局担心莫斯科正计划制造另一场移民危机，因此，他们正在与俄罗斯加里宁格勒地区的边界修建新的铁丝网，以防止如果类似情况持续下去，成千上万的伊拉克国民将被鼓励从白俄罗斯进入波兰。





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这只是一个临时措施。 波兰政府已授权建造一个永久性的屏障。





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