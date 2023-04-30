【生活杂志】空瓶子可以换钱了！维州将于11月启动空瓶回收计划

维州州长安德鲁斯（Daniel Andrews）表示，从今年的11月份起，维州将会启动空瓶回收计划CDS（Container deposit scheme ），每个瓶子可以在官方设立的回收店内兑换10澳分。





为什么要设立CDS Vic？





CDS计划对社区管理，环境美化和经济发展都是有好处的。该计划将增加饮料罐、瓶子和纸盒的回收利用，并将维多利亚州的垃圾减少多达一半。





对回收饮料容器的经济奖励将有助于减少垃圾及其对当地野生动物的影响。它将降低垃圾清理成本，并使生产商对使用后的产品更加负责。





CDS将通过提供可回收的清洁材料将废物转化为价值。它是维州新的家庭垃圾收集系统的补充，使回收利用更容易。





哪些瓶子符合回收要求？





符合回收要求的瓶子包括非浓缩果汁或蔬菜汁瓶子、纸盒装的牛奶、啤酒瓶、软饮料瓶以及混合烈酒瓶子。



符合回收條件的容器。 Credit: www.vic.gov.au 不符合标准的容器包括玻璃酒瓶、1升以上的果汁瓶、塑料牛奶瓶、浓缩果汁或蔬菜汁瓶子和保健品瓶子。



不符合回收條件的容器。 Credit: www.vic.gov.au 根据维州政府的消息，这个计划将会由VicReturn负责，在维州范围内一共设立600个回收点。而且这些回收点都会根据人口分布设立，平均每14500个墨尔本人就会分到一个回收点，方便所有人使用这项回收计划。





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