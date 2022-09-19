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“志愿工作放松我的身心”：华人义工分享志愿服务感受

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华人义工Stephan Yang

华人志愿者Stephan Yang表示，志愿工作可以更多地发挥自己所学。

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Published 19 September 2022 at 4:37pm
By Jason Liu
Source: SBS

一名接受Stephan Yang志愿服务的长者说：“每个人都是Stephan”。

Published 19 September 2022 at 4:37pm
By Jason Liu
Source: SBS
最近，新南威尔士大学社会政策研究中心进行的“支持志愿服务”研究高度肯定华人年长志愿者所做的贡献。研究也倡导民众参与志愿服务，帮助社区。
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“华裔长者是社会的宝贵资源” “支持志愿服务”研究肯定长者志愿服务


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从事金融工作的华人Stephan Yang在社区义务帮助民众填表。他表示，通过志愿工作帮助需要帮助的群体，自己的身心也得到了放松。

他说：“我每周能够抽出一天的时间来走进社区，帮助那些需要帮助的群体，我觉得，通过志愿服务的形式，我的身心得到了一种放松。这是我自己深刻的一种感受。”

在他的志愿服务工作中，Stephan曾帮助一名70多岁的长者学习使用电子设备，这名长者最后不幸患上了老年痴呆，随后，他的志愿服务重心也有所转变。

在一个号召更多民众加入志愿服务的宣传片中，Stephan义务帮助的这名长者深有感触地说“（希望）每个人都是Stephan”。

Stephan表示，这名长者在前往另一个城市前仍然记得他的名字。

华人服务社社工Jane Lu在她的日常工作中会接触非常多的志愿者。她以Stephan为例，呼吁有条件的民众加入志愿服务。

她说：“没有任何种族、国界（之分），只要你愿意去奉献，任何机构、任何语言都可以。”

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一名接受Stephan Yang志愿服务的长者说：“每个人都是Stephan”。

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19/09/202208:17

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