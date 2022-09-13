乌克兰称已收复6000平方公里失地 俄回应：撤退并重新集结

俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）表示，莫斯科正在处理国家面临的来自西方的压力。





“俄罗斯正在自信地处理外部压力——基本上是来自某些国家的金融和技术侵略。他们指望的经济闪电战战术并没有奏效——这对包括他们在内的所有人来说，都是显而易见的。我们已经迅速实施了有效的防御措施，启动了支持关键经济部门、系统性企业以及中小型企业的机制。”





美国是为乌克兰提供支持的国家之一。





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白宫新闻发言人卡里娜·让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）说，拜登总统明确表示，将继续提供 支援。





“俄罗斯在乌克兰的战争，是对基于规则的国际秩序的威胁。几十年来，这种秩序一直是国际稳定的基础。俄罗斯的所作所为为侵略其他地区打开了大门，我们对此一直非常清楚。总统也非常清楚。我们将继续支持乌克兰，因为他们捍卫民主，反对俄罗斯的侵略。我的意思是，这是一场由俄罗斯无端发动的战争，是对一个主权国家的攻击。”





普京说，俄罗斯在乌克兰的战争将继续下去，直到他的目标得到满足。





发表这一言论之际，乌克兰总统声称，其军队在过去的一周里重新夺回了6000平方公里的领土。





普京的发言人佩斯科夫（Dimitry Peskov）表示，总统与军事指挥官不断沟通。但他回避了普京是否对其将领保持信心的问题，也不愿对西部军区司令被撤职的报道发表评论。





“俄罗斯将实现为特别军事行动设定的目标。总统与国防部长和我们的军事指挥官保持24小时的沟通。当然，在特别军事行动期间，不可能出现其他情况。”





一名负责哈尔科夫地区部队的俄罗斯官员告诉其国内电视台，在上周的反击战中，乌克兰的兵力比俄罗斯多出八倍。





维塔利·甘切夫（Vitaly Ganchev）说，这迫使俄罗斯人撤退。





“当然，我不能对数字说什么。我没有确切的数字，但说到为乌克兰反攻而集结的人力，他们的人数大约是我们的八倍，而不是更少。因此，我认为俄罗斯指挥部决定撤退并重新集结，以保住我们的人员。”





最近一波战斗已经造成数名平民死亡，并破坏了六个地区的基本电力和水的供应。





联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）的发言人斯特凡·杜加里克 (Stéphane Dujarric)表示，在本周，联合国将派遣一只人道主义车队，前往乌克兰政府军收复的地区。





“我们的人道主义同事告诉我们，这个周末，乌克兰面临另一波战斗，造成平民伤亡，乌克兰东部和中部六个州的电力和水供应中断。根据地方当局，也就是我们在当地的合作伙伴的说法，过去几个月，受战斗影响的地区的水电供应有限。我们与合作伙伴一起，正在与哈尔科夫的地方当局合作，向受冲突影响的人们提供援助。我们计划在本周，向哈尔科夫现在重新由乌克兰政府控制的地区派遣人道主义车队。”





俄罗斯一直在对乌克兰收复的地区进行炮击，切断了水电供应——这是冬季来临之际的一个严重问题。





在哈尔科夫，乌克兰称，周日晚间遭到俄罗斯的导弹袭击，造成大面积停电，一个变电站仍然没有恢复运行。





泽连斯基（President Zelenskyy）表示，俄罗斯的目标是乌克兰的能源基础设施。





“昨天和今天，俄罗斯军队袭击了乌克兰的能源基础设施。成千上万的乌克兰人处于黑暗之中——因为没有电，房屋、医院、学校、公共基础设施场所，这与我国武装部队完全没有关系。”





目前还不清楚乌克兰的闪电战是否会成为战争的转折点。一些分析家警告说，战争可能会持续数月。





战争形势此前也多次发生转换，但极少有如此显著的形势变换。





国际原子能机构负责人格罗西（Rafael Grossi）已经开始与俄乌双方就在扎波罗热核电站周围建立安全区的呼吁进行磋商。





他说，双方似乎都有兴趣。





“现在，我们仍然处于事故边缘。我们不要越过那条线。我已经提议，紧急建立核安全保护区。我想知道有什么理由会反对建立这样一个保护区。”





他说，这种情况是无法维持的，并担心核事故会影响整个欧洲。





“这种情况是无法维持的。我们在玩火。我们不能在离核事故只有一步之遥的情况下继续下去。扎波罗热核电站的安全岌岌可危，我们看到，有一天，我们修复了一条线路；第二天它又被破坏了，不知道会发生什么。这种情况，还是我们可以有能力预防的。”





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