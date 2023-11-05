上个月，在中国发生的一起烈犬咬伤2岁女孩事件持续发酵，对于宠物饲养和管理的话题又重新引发了很多人的关注。





来自悉尼的刑事律师Judy Zhou表示，在澳洲，主人的行为会受到来自社区的监督，也有相关的法律和规定明确要求主人的行为，所以文明养狗非常重要。





以新南威尔士州为例，主人需要肩负起以下责任：



在宠物出生的12周后植入芯片；

在6个月大时在地区政府登记；

宠物狗需要配戴有主人信息的项圈；

主人需要防止宠物狗逃离家中；

在公共场所必须拴绳；

在特定区域根据指示牌决定是否允许宠物狗进入或放开绳索等。

狗狗在进入公共区域时需要按照规定拴绳。 Source: EPA / ANDY RAIN/EPA 周律师讲述，在澳洲也有法律禁养的犬种（Restricted dogs），包括相对比较常见的比特犬、土佐斗犬、阿根廷杜高犬、巴西非勒犬。





这类禁养犬一旦发生对人或其他狗的伤害行为，无论是狗本身还是其主人都将承担比一般犬种更严厉的法律责任。





此外，澳洲的法律也明确禁止人类对狗的虐待行为。





周律师表示，最常见的几种包括没有饲养执照违规繁育，将狗关在笼子里过长时间，没有合理的生存空间和生存条件（缺水、缺食物），以及弃养。





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LISTEN TO 在澳洲文明养狗 主人有哪些责任？ SBS Chinese 05/11/2023 24:29 Play