从工程师到矿车司机：在澳洲驾驶“变形金刚”是一种怎样的体验？

生活在西澳州的华人David有一份特殊的工作，在金矿操作矿车、装载机、挖掘机等移动设备。





这份工作，他已经做了十年有余。





在澳大利亚的矿场上，您可能经常会看到各种“庞然大物”穿梭其中——这就是人们常说的矿车。



Credit: David David告诉SBS中文普通话节目，在他工作的矿场，最小的矿车的载货量是90吨，约有四、五米宽，11米高。





“还有拉到100、200、300、400多吨的，400吨最大的轮子就四五米高，整个车有将近20米。”



从工程师到矿车司机

18年前，身为机械工程师的David从中国来到澳大利亚。





一开始，他去过工厂，也做过清洁、装修和小企业主。





“因为澳洲机械行业不景气，没有好的企业适合我，又加上喜欢开车，又听说工资很高，我就去开卡车了。”





近十小时的连续驾驶，对很多来说是继续挑战性的；但David却十分乐在其中。









“我喜欢那种自由的感觉，”他说，“我可以听音乐、吃东西、喝饮料；开了几年卡车之后，我就可以开两节、三节的那种公路列车（road train）了。”





为了追求更好的生活，David决定去矿场试一试。这种想法很快受到了身边朋友出于好意的劝阻。





朋友们几乎都劝我不要来，都说矿上如何艰苦，如何累，还有毒蛇、都虫子，说‘你去了把你折磨的不成人形，说不定把命都丢了，断手断脚’。





“我听了也很害怕，但他们也没有在矿山工作过。”他笑着说，“后来我就想，为什么很多当地人都可以干，我不能呢？到了矿上之后，也发现没有多么困难。”





真实的矿区生活

David告诉SBS中文普通话节目，矿区的生活是丰富多彩的。十余年前，由于选择这一行业的华人面孔还极其有限，David的出现立刻引起了同事们的好奇。





“他们对华人挺好奇的，会问很多关于中国的事情。他们还觉得华人打乒乓球好，就都来和我打比赛。”





在克服语言障碍，适应当地环境之后，David很快适应了这种生活。





他说，由于矿区相对劳动力短缺，雇主会尽力保证员工待遇，以留住有经验的雇员——这体现在工资待遇、食宿条件、通勤保障等方方面面。









但是，这并不意味着没有挑战。





“因为矿山是365天，一天24小时都运转的。我们大部分人需要，例如，一周上白班，一周上晚班。晚班就是从下午六点到第二天早晨六点——大多数人对这12个小时多少都有点疲乏，这是最大的挑战。”





David鼓励更多华人尝试矿区的工作，但是，也结合自身情况，要做好一系列准备。





“当时我学了矿车的证书，还学了很多的其他的证书，包括矿山安全、急救等等，也是花费了很大的努力。”





“如果开过一至两年的卡车，最好是公路列车，这就算有相关经验了。”





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