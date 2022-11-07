SBS 普通话电台其他收听方式 【观点】生活压力这么大，澳联储为何还是继续加息？Play09:01SBS 普通话电台其他收听方式 Source: AAP下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (8.25MB)Published 8 November 2022 at 9:09amBy Lucy ChenSource: SBS “澳联储采取行动控制通胀的速度比较快，但是控制通胀的效果如何还要等一段时间才能见分晓。”南澳大学商学院高级讲师邓欣分析认为。Published 8 November 2022 at 9:09amBy Lucy ChenSource: SBS澳联储周二（11月1日）宣布的再次加息预示着澳洲人的生活成本压力短期内难以得到缓解。南澳大学商学院高级讲师邓欣分析认为，澳联储采取行动控制通胀的速度还是比较快的。邓老师还用经济学里面的“囚徒原理”来分析目前澳洲民众和消费者的心理，以及为何在生活压力这么大的情况下，澳联储还是继续加息。Advertisement（本节目为嘉宾观点，不代表本台立场）SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes联邦长者健康卡11月最新调整网上购买宠物小心上当受骗澳洲房价持续走低 房价下跌底线多少？SBS晚新闻（2022年11月7日）