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【观点】生活压力这么大，澳联储为何还是继续加息？

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Published 8 November 2022 at 9:09am
By Lucy Chen
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“澳联储采取行动控制通胀的速度比较快，但是控制通胀的效果如何还要等一段时间才能见分晓。”南澳大学商学院高级讲师邓欣分析认为。

Published 8 November 2022 at 9:09am
By Lucy Chen
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澳联储周二（11月1日）宣布的再次加息预示着澳洲人的生活成本压力短期内难以得到缓解。

南澳大学商学院高级讲师邓欣分析认为，澳联储采取行动控制通胀的速度还是比较快的。

邓老师还用经济学里面的“囚徒原理”来分析目前澳洲民众和消费者的心理，以及为何在生活压力这么大的情况下，澳联储还是继续加息。

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（本节目为嘉宾观点，不代表本台立场）

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