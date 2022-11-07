【观点】生活压力这么大，澳联储为何还是继续加息？

澳联储周二（11月1日）宣布的再次加息预示着澳洲人的生活成本压力短期内难以得到缓解。





南澳大学商学院高级讲师邓欣分析认为，澳联储采取行动控制通胀的速度还是比较快的。





邓老师还用经济学里面的“囚徒原理”来分析目前澳洲民众和消费者的心理，以及为何在生活压力这么大的情况下，澳联储还是继续加息。





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（本节目为嘉宾观点，不代表本台立场）





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