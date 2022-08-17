从海外引进教师能否解决当前澳洲师资短缺的问题

据悉，学校入学率的攀升、攻读教师学位人数的减少、劳动力的老龄化以及每年一定比例的教师离职等是造成教师短缺的主要原因。





澳大利亚联邦教育部长杰森·克莱尔（Jason Clare）说：“大约70%研读教师专业的人能完成他们的学业，而只有50%的年轻人能最终顺利毕业。”





澳洲目前最缺的是STEM老师，也就是教授科学、科技、工程和数学这四门学科的中学老师。





Advertisement

为了解决澳洲当前面临的教师荒， 澳大利亚联邦教育部长杰森·克莱尔（Jason Clare）表示，应考虑向海外教师发放快速通道签证，以填补教育系统师资短缺的空白。内政部长克莱尔·奥尼尔（Clare O'Neil）已同意优先考虑正在排队的教师签证申请。





那么，从海外引进教师能否解决目前澳洲面临的师资短缺问题呢？针对教师的这一块速通道签证能否吸引到符合资质的教师来澳工作？目前来澳洲就读教师专业的留学生多吗？有多少学生在毕业拿到教师证后愿意留在澳洲从事教师工作的呢？





澳洲Newstars纽星达教育移民墨尔本和塔斯马尼亚公司的主管、持牌的移民代理Kirk Yan接受了本台记者海伦的专访。







（点击图标，收听播客）



