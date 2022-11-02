SBS 普通话电台其他收听方式 今年圣诞节，消费者还会大手大脚花钱买礼物吗？Play07:44SBS 普通话电台其他收听方式 Source: AAP下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (7.08MB)Published 2 November 2022 at 8:43pmBy Marcus MegalokonomosSource: SBS 由于人们正在承受更高的生活成本和财务压力，今年庆祝圣诞节的家庭在礼物上的花费可能将比往年减少。Published 2 November 2022 at 8:43pmBy Marcus MegalokonomosSource: SBS圣诞节快到了，零售商正在为通常是消费者消费高峰期的节日旺季做准备。但Boost Mobile的新研究表明，由于生活成本的上涨，90% 的澳大利亚人已经改变了他们的购买行为。杰森·海尔斯（Jason Hayes） 表示，接受该公司调查的澳大利亚人正在重审他们购买杂货和汽油的支出，并对住房、电费和手机费用的成本上升感到忧心忡忡。AdvertisementSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes【观点】澳联储再加息和财政预算案共同向民众发出“勒紧裤腰带”的信息SBS晚新闻（2022年11月2日）【心理茶室】“当感情被打耳光” ：华人的亲密关系，到底出了什么问题？迷你播客：S与SH的发音练习