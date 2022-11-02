今年圣诞节，消费者还会大手大脚花钱买礼物吗？

圣诞节快到了，零售商正在为通常是消费者消费高峰期的节日旺季做准备。





但Boost Mobile的新研究表明，由于生活成本的上涨，90% 的澳大利亚人已经改变了他们的购买行为。





杰森·海尔斯（Jason Hayes） 表示，接受该公司调查的澳大利亚人正在重审他们购买杂货和汽油的支出，并对住房、电费和手机费用的成本上升感到忧心忡忡。





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