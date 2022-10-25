【闲话澳洲】一个酒庄是如何诞生的





酒庄选址





程曦在打算创建自己的酒庄之前，已经在葡萄酒行业工作了10年。为了亲手创立自己的葡萄酒品牌，她没有选择购买现成的酒庄，而是几经周折买了一块儿地自己打造。





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“我花了两年的时间来寻找合适的酒庄地点，之前有一个酒庄我特别喜欢。但是当我们出价的时候，它已经被人买走了。当时我就特别生气，那一晚上都没睡觉，我就坐在电脑前面，又开始找。”



Credit: 程曦 几经搜索寻找，程曦终于找到了一个适合种植葡萄创建酒庄的农场。





“看了以后，我就特别喜欢这个农场，它的地势朝向比较适合开葡萄园，所以我一看二话没说，想都没想就买下来了。”





改造农场





在改造完农场原有的一座蓝房子后，程曦开始了最重要的葡萄园创建工作。第一步就是要改造土壤，让土壤的PH值适合葡萄藤生长。





“我请了种植专家将土壤拿去检验。两年时间内要根据土壤的酸碱度去种植一些草和蔬菜把土壤改良一下。然后再反复做土质的检验，最后才能种植葡萄。”



Credit: 程曦 葡萄种植和打理





在葡萄藤种植过程中，程曦亲力亲为，将一株株葡萄苗栽种，操作各种机器如农夫车、拖拉机、剪草机，还要定期除草，给葡萄藤修枝等等。她表示这些葡萄藤就像她的孩子一样，需要悉心去照顾。





意外降临





2019年，一场森林大火烧死了上千株葡萄藤，程曦说在这种自然灾害面前人总是无能为力的。





“经济损失就不用说了。但是辛勤劳动后面对这种结果让人心很痛，这种自然灾害，你也没办法，我们那里还有整个酒庄都被烧了的，包括葡萄藤，全没了。到后面就是冰雹，也会下雨。那种自然灾害防不胜防，没办法，说心里话，也只能听天由命了。”





2020年对于程曦来说本该是一个丰收年，然而一夜之间，准备等着被采摘收获的葡萄被鸟全部吃光了。





“我们头天检测到葡萄糖分已经符合采摘要求，第二天准备拉网将葡萄盖起来。然而第二天早上我们起来的时候发现，葡萄一夜之间全被鸟给吃完了。哎！鸟比你更知道葡萄可以吃了。大自然就是一个平衡吧，果子来了以后，天一半地一半，人要一半，那动物也得吃一半。”



Credit: 程曦 丰收与感受





经过几年的耕耘和付出，2021年她迎来第一次真正意义上的丰收，成功酿制了七八百瓶红酒，有了自己的品牌。对程曦来说，这既是喜悦的开始，也是她创建酒庄实现梦想的“结业证”。





“感觉自己心心念的东西终于实现，觉得我拿了一张结业证，从内心来说自己在澳洲待了二十多年，总觉得自己还是能干点什么吧！在那里混日子，也不是我想要的。”





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