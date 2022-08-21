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【生活杂志】世界蚊子日：为什么蚊子也有纪念日？

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Aedes albopictus (Asian Tiger) female mosquito

世界蚊子日 Credit: Wikimedia/ James Gathany/Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library (Public Domain)

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Published 21 August 2022 at 11:36am
By Lu Jiao, Mo Lin
Source: SBS

每年的8月20日是世界蚊子日，为了纪念英国陆军外科医生罗斯爵士在1897年发现蚊子是疟疾的传播者。特约记者焦璐要介绍疟疾与蚊子的关系以及身在澳大利亚是否应该担心疟疾。

Published 21 August 2022 at 11:36am
By Lu Jiao, Mo Lin
Source: SBS
根据世卫组织统计，每年至少2亿人感染疟疾，每年导致40多万人死亡。全澳每年有约1000人感染疟疾，而且至今为止没有一种特效药能够至于所有的疟疾患者。

疟疾是一种传染性疾病，主要通过雌性按蚊的叮咬传播，偶尔通过输血或注射器传播。

当雌性按蚊以血液为食来喂养它们的卵时，它们就会感染疟原虫感染疟疾的人身上的寄生虫），这些蚊子将成为媒介并传播疟原虫不试图产卵的雄性和雌性蚊子则以花蜜为生。

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疟疾已经影响到除南极洲以外的所有大陆，并且在包括撒哈拉以南非洲、南亚和加勒比地区在内的世界部分地区仍然是一个普遍存在的问题。2010年，90%的疟疾死亡病例发生在非洲。

澳大利亚人应该担心疟疾吗?

澳大利亚于1981年被世界卫生组织认证为无疟疾国家。

尽管如此，仍然有理由保持警惕:
  • 在澳大利亚，每年有数百例来自旅行者的输入性病例记录在案。
  • 如果您到发生疟疾的地区旅行，而没有采取适当的预防措施，您就有被感染的风险。这些领域包括:
    • 亚洲、非洲、中美洲和南美洲的热带和亚热带地区;
    • 太平洋岛屿;和
    • 中东部分地区。
  • 在澳大利亚境内的托雷斯海峡偶尔也报告有当地病例。
  • 按蚊生活在北领地的部分地区。
如果澳大利亚要继续摆脱疟疾，就必须对所有病例进行适当诊断和治疗。如果您在过去的12个月里去过疟疾流行的地区，并且出现了发烧，那么您应该去检查一下是否感染了疟疾，这既是为了您自己，也是为了防止疟疾进入社区。

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