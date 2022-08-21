【生活杂志】世界蚊子日：为什么蚊子也有纪念日？

根据世卫组织统计，每年至少2亿人感染疟疾，每年导致40多万人死亡。全澳每年有约1000人感染疟疾，而且至今为止没有一种特效药能够至于所有的疟疾患者。





疟疾是一种传染性疾病，主要通过雌性按蚊的叮咬传播，偶尔通过输血或注射器传播。





当雌性按蚊以血液为食来喂养它们的卵时，它们就会感染疟原虫 （ 感染疟疾的人身上的寄生虫），这些蚊子将成为媒介并传播疟原虫 。 不试图产卵的雄性和雌性蚊子则以花蜜为生。





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疟疾已经影响到除南极洲以外的所有大陆，并且在包括撒哈拉以南非洲、南亚和加勒比地区在内的世界部分地区仍然是一个普遍存在的问题。2010年，90%的疟疾死亡病例发生在非洲。





澳大利亚人应该担心疟疾吗?





澳大利亚于1981年被世界卫生组织认证为无疟疾国家。





尽管如此，仍然有理由保持警惕:



在澳大利亚，每年有数百例来自旅行者的输入性病例记录在案。

如果您到发生疟疾的地区旅行，而没有采取适当的预防措施，您就有被感染的风险。这些领域包括:

亚洲、非洲、中美洲和南美洲的热带和亚热带地区; 太平洋岛屿;和 中东部分地区。

在澳大利亚境内的托雷斯海峡偶尔也报告有当地病例。

按蚊生活在北领地的部分地区。

如果澳大利亚要继续摆脱疟疾，就必须对所有病例进行适当诊断和治疗。如果您在过去的12个月里去过疟疾流行的地区，并且出现了发烧，那么您应该去检查一下是否感染了疟疾，这既是为了您自己，也是为了防止疟疾进入社区。



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