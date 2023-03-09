【对话后浪】写在女神节-内心强大不是内心强势

【对话后浪】写在女神节-内心强大不是内心强势Play24:09 Source: Pixabay / Pixabay (Creative Commons)下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (22.1MB) SBS《对话后浪》倾听普通人的烦恼，了解普通人的欢乐，走进普通人的生活。欢迎点击收听。内心强大的人，懂得完整的认知自己，对世界具有独特的看法而且不会轻易受到别人的影响。在女神节到来的前一天，三位优秀的职场女性齐聚对话后浪，分享自己一步步如何成长为内心强大的女性。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【对话后浪】AI科学家谈Chat Gpt：有人担心自己失业，有人担心孩子用它糊弄学习【对话后浪】ChatGpt——我们的孩子该如何选择职业将来才不会成为“无用阶层”【对话后浪】面对不可逆的人工智能时代，各行各业该做出怎样的改变？分享Latest podcast episodes【澳洲育儿新知】婴幼儿喂养指南485签证新政出台，谁将获延签两年？SBS普通话晚新闻（09/03/2023）俄罗斯雇佣军组织瓦格纳声称已经控制巴赫穆特东部