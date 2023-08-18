【对话后浪】“我是富二代系列”：高考99分，有钱有颜爱做家务的学霸“剪刀”

上一期对话后浪嘉宾“富二代”Colin咸鱼翻身的故事未完待续，在三位富二代交流前，今天要给大家介绍的是“富二代”——剪刀。令人完全想不到的是，看起来男子汉气概十足的剪刀上来就给大家来了一个重磅炸弹，他的爱好竟然是：做家务！为了证明自己的整理技能，大方的他当场给其他嘉宾展示了自己身后的衣橱。最厉害的是，他还是一枚不折不扣的学霸。有钱、有颜、爱做家务的学霸，这又是富二代中的一个另类，也是属于大家口中说的那种“比你优秀还比你努力的人”。





中学就被家人送到澳洲读书的“剪刀”一直非常自律地管理着自己的学习和生活。不仅高考ATAR拿下了99分的好成绩，平时还勤于家务，将自己的住处收拾得井井有条，并且还在新大就读本科阶段就拿到了大学助教的工作。年纪轻轻的他除了“钞能力“外更拥有着强大的“自驱力”，在自己的专业道路上“自卷不息”披荆斩棘，对自己的未来有着非常清晰的规划。





“剪刀”的故事并没结束，在暂告一个段落后，下周的对话后浪中我们要给大家介绍一位不仅“舍不得花钱”并且把“省钱”融入自己血液的富二代。





欢迎收听本期对话后浪-高考99分，有钱有颜爱做家务的学霸“剪刀”。





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