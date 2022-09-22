【对话后浪】面对挫折，该吃吃该玩玩该乐乐

面对年轻人都可能看不住的一场大手术，80多岁的江老师是以怎样的心态从病痛一路走出来呢？面对80、90、00后嘉宾的种种问题，江静枝老师也承认，生活的确很累，但是疲累中依然处处有乐趣。她生动地把“生活“二字重新赋予了新的定义，在她眼中“生”是指新生的东西，而“活”则是活生生的东西，因此细细品味就会发现生活给我们每个人的力量，是我们想象不到的。江老师又以自己过往的种种不顺的亲身经历，告诉后浪年轻的嘉宾们，如果是一直徘徊在过去的话，人就会没有前途。作为年轻人的一定要学会往前看，因为前面的道路上还会出现很多很多美好的东西在等着我们。如果不往前看，自然就无法欣赏到。所以要把过去的、不如意的、失败的忘掉，就能在自己的人生中感受到很多快乐。





后浪嘉宾Catherine今天江老师的分享让她对生活这个词儿有了全新的理解。让她联想到了他自己曾经遭遇到的一些打击和挫折。但是作为一枚妥妥的学霸， Catherine所说的对她打击比较大的主要是来自于学业上的。这也让主持人谢欣笑称，Catherine一看就是一个好学生，因为学习上的事情就从来没有打击到过自己，学霸和学渣之间的差别高下立现。





嘉宾Catherine说，听完江老师的分享，她顿时觉得自己曾经那点儿打击真是不值一提。而且很多时候我们如果一直往后看，不仅让自己无法从困难困顿的情绪中解脱出来，也会影响我们发现未来的美好。在她看来，江老师身上的豁达与大度还有包容特别值得晚辈去学习。





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嘉宾Alicia想请教江老师的是，在被病痛折磨的这几年漫长过程中，她特别想知道江老师现在回过头来看起来是风清云淡，哪怕当天录制节目时，江老师也是打扮得体优雅，但是在真正经历的过程是怎样的一种心情？是否在那一刻依然有挥之不去的烦恼或者是痛苦？尽管现在这一刻已经对过去不纠结、不烦恼了，但是那一刻她特别想知道江是如果渡过来的。



