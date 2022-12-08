【对话后浪】手机总是收到推送消息“助眠”，你烦也不烦

SBS 普通话电台其他收听方式 【对话后浪】手机总是收到推送消息“助眠”，你烦也不烦Play23:13SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (21.25MB)Published 9 December 2022 at 7:20amBy Cindy XiePresented by Cindy XieSource: SBS SBS《对话后浪》倾听普通人的烦恼，了解普通人的欢乐，走进普通人的生活。欢迎点击收听。Published 9 December 2022 at 7:20amBy Cindy XiePresented by Cindy XieSource: SBS您有没有发现，但凡自己在网上搜索过几次“如何治疗失眠”的词条，从此类似美国海军陆战队员七分钟睡眠法、日本快速四分钟入眠法就会开始被不断推送到你的手机上。而这样的推送文章可能不仅无法解决失眠，反而不断给大家心理暗示：你，存在严重的睡眠问题。数位嘉宾都认为当年那种绿皮火车的摇晃感特别容易让人产生想睡觉的感觉。这张说法很快得到了王皓老师的印证，王老师说，这可以追溯到人类最初在母亲羊水中的体验。有睡眠障碍的后浪小伙伴纷纷呼吁天使投资，打造模仿母体子宫睡眠的睡眠舱，从此告别失眠。READ MORE【对话后浪】和成功人士睡眠时间高度接轨的非成功人士【对话后浪】自媒体时代的短视频，究竟是神话还是乱象？【对话后浪】前三十年睡不醒，后三十年睡不着分享Latest podcast episodes第三届悉尼国际独立电影节：跟华裔导演聊聊独立电影研究显示独立候选人浪潮推动工党上台SBS早新闻（12月9日）SBS晚新闻（2022年12月8日）