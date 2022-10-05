最具影響力亞裔澳洲人評選：越裔律師獲獎 SBS三華人入圍

31歲的越南裔律師Nguyen-Tu Le獲得40人當中的最高殊榮。她在雪梨西南部提供家庭暴力、性暴力法律問題諮詢服務，亦為多元文化社區移民擔任非牟利律師。此外，她也是越裔青年佛教徒協會會長。





她向SBS新聞表示，她的工作令她每天都會觀察到系統性的種族主義。「我從多元文化的客戶中，見到無論是不同文化背景的人士抑或移民，在獲得法律幫助方面都面臨額外的障礙。」





「這些系統性障礙確實阻止了他們獲得所需的支持......他們對自己的權利其不了解，無法使用好多主流服務，令很多人處於弱勢和不利的位置。」



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Tu Le最為人所知的事是引發了一場有關議會缺乏文化多樣性的辯論。在今年聯邦大選，她參與競逐工黨在Fowler選區的候選人初選，但被空降的簡納莉（Kristina Kenneally）擊敗。她相信，像她這樣的多元文化背景人士被淘汰的體驗並非孤例。





然而，簡納莉在大選中輸給另一位越南裔獨立候選人Dai Le。Tu Le表示，工黨落敗證明主流政黨不能把社區的支持視為理所當然。「最重要是社區能發表意見......最終社區的聲音被聽到，這是好事。這結果顯示我們不能再假設任何安全選區。」



40名40歲以下最有影響力的亞裔澳洲人的 年度評選 分為10個界別，包括科學醫療、社區倡議、藝術文化、商業、教育、創業、公共部門、傳媒、法律專業及25歲以下新星。每個界別有3至5位人選，並評出該界別的得獎者。





32歲的作家兼藝人羅敏儀（Michelle Law）是藝術文化界別得獎者。她最為人所知的是參演SBS劇集《Homecoming Queens》和出版《Single Asian Female》。





她向SBS新聞表示，其作品關注種族和性別認同，希望能啟發到新一代的亞裔年輕人。但她直言，在澳洲社會及其從事的行業，仍存在種族歧視現象。





「我小時候已經歷過公開的或隱蔽的種族主義，可我是在澳洲土生土長的。我小時候的例子只是人們在車裡大叫『回去你來的地方』之類的話，當你長大並工作時，你開始意識到它可以更隱蔽、更系統性。」



其他界別的得獎者還包括Consent Labs創辦人Joyce Yu和Angelique Wan（社區倡議）、墨爾本St Margaret’s Berwick Grammar School中文老師Sabrina Li（教育）等。





SBS中文的高級編輯Tania Lee以及SBS兩位內容產業多元化經理Michelle Cheng、Michelle Lim分別入選了傳媒和公共部門界別的最具影響力亞裔澳洲人。





前Monash市副市長、活動主辦人羅介雍（Jieh-Yung Lo）希望，這樣的盛會可以進一步破除種族障礙、打破「竹天花」。「類似於女性遭遇的『玻璃天花板』，所謂的『竹子天花板』是亞裔澳洲人在各個行業和職場要進入領導層所面臨的現象。」





40名40歲以下最有影響力的亞裔澳洲人評選已來到第四屆，他期望澳洲能早日完全接受亞裔澳洲人的領導潛能。

