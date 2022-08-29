【1蚊咖啡加價】露宿者嘆無法負擔 揭援助不足食住二揀一

於澳洲極具標誌性的7-11「一蚊咖啡」 將於 10 月 4 日周二起加價至$2 ，是該便利店13年以來的首次加價，亦是自 2009 年以來的首次。





雖然加價，但很多澳洲人仍然可以享受這杯仍算便宜的咖啡， 可是，很多無家可歸者卻再也無法負擔得起。





法納姆 (Lionel Farnham) 在墨爾本的 Young and Jackson 酒吧外的行人路上， 兜售幫助無家可歸者和弱勢群體找到工作的澳洲街頭報紙 The Big Issue 已有 25 年之久。





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法納姆幾年前得到救世軍組織（ Salvos ）的幫助前一直無家可歸，他說當你在街上露宿時， 能夠喝上一杯熱飲會非常高興。



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他說：「喝一杯熱飲很不錯，尤其是在冬天。」





「因為無家可歸的人不得不待在寒冷中，而熱咖啡真的很受歡迎。」





1元的熱飲是負擔得起的，但2元就很難了。 法納姆 (Lionel Farnham)





法納姆說，無家可歸者經常沒有錢。





他說，許多無家可歸者「太害羞」不願意使用 Centrelink，而 對於有向Centrelink永助的人，目前的援助金「根本不足夠」。





「他們需要幫助。」



食物住宿只能二揀一 冀加失業福利

澳洲無家可歸者服務協會主席史密斯（Jenny Smith）向本台新聞部表示， 很多澳洲人不得不在購買食物和支付房租之間作出選擇，主因是由於政府支援不足。





史密斯說， 生活支出的壓力正在「榨乾」 最低收入的澳洲人， 並呼籲將Centrelink的 援助金從每日45元提高至$70元。









史密斯指，只依賴45元來生活是無法想像的。





她說：「 澳洲的低收入人口的生活非常艱難。」





「你所說的那種上漲 （7-11 咖啡價格上漲]）是在非常困難的情況下的另一個釘子。」





史密斯說，澳洲社會服務委員會 （ACOSS]）還呼籲將每天約 10 元的租金援助，增加到每天 15 元。





史密斯說：「這仍然是一個非常低的收入，因為這些援助的購買力一直在下降。」





「就目前而言，這是一種恥辱。」





史密斯說， 雖然工資增長一直是今年政治討論的焦點，但政府「卻不是在討論最低收入人口的工資增長」。



援助金增加亦僅夠露宿者「生存」

安德魯（Andrew）在疫情大流行間無家可歸，一直居住在他的輕型貨車裡。





安德魯其後得到「從無家可歸至有屋可住 (H2H)」 計劃的幫助，他獲得了居所，他需要支付一半的租金，而他的Centrelink援助金亦上升一倍。





他說，Centrelink 的援助金太少，人們無法維持生計，而且他只能在援助金翻倍時才能支付基本需求。





他說：「只靠正常的援助金維持生活真的很困難，因為你必須實際支付住宿費用。」





「 但他們在疫情期間增加一倍的援助金時，這真是天賜之物。」





安德魯說，他不認為增加 Centrelink 的援助金是為了給人們「一種新的、美好的生活」，而只是給人們一個生存的機



會。





在雪梨市中心的一個停車場外，可以看到一名無家可歸者的物品和睡覺地方。 Source: AAP / Mick Tsikas

庇護所及廁所為首要 咖啡屬奢侈品

他說，當你無家可歸時，咖啡是一種主要的「奢侈品」。事實上，根據安德魯的說法，就連食物在他的優先事項中也排在第三位，僅次於尋找庇護所和廁所。





他說：「 反對（提高援助金）的論點是，失業人士會變得太自在，不會嘗試參與社會或經濟，從而覓得工作。」





但我認為現實情況是，這筆錢完全不足以支付生活支出，包括住宿或食物，以及嘗試使用手提電話保持聯繫，因為你有很多行程需要赴約，比如是看醫生和心理健康專家等等。 法納姆 (Lionel Farnham)





安德魯說，當他無家可歸時，7-11 是他最喜歡的商店。





他說：「在我無家可歸時，7-11 可能是我最喜歡的商店，因為有 1元咖啡。」





「這是我買得起的奢侈品。」



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每千澳洲人就有5人 無家可歸

於2020年，在新冠疫症大流行前，墨爾本每晚有300多人露宿街頭。





然而， 實際上有更多的人無家可歸，因為這個詞語還包括睡在車裏， 睡在他人家中的梳化上，以及睡在在嚴重過度擠迫或臨時住所的人。





2016年，澳洲統計署的人口普查錄得墨爾本市有1,725人無家可歸。





澳洲共有 116,427 人被歸類為無家可歸者。





平均而言，每 1,000 名澳洲人中約有 5 人無家可歸。





7-11 表示，價格變化是「全面持續的成本上漲導致現有價格不可持續」的結果。





該公司在 Facebook 帖子中寫道：「我們了解即使是小幅度加價也會產生影響。我們重視你和你的持續支持，我們期待很快在我們的商店見到你。」





SBS已聯繫 7-11 就其是否有策略幫助依賴 1 元咖啡的無家可歸或弱勢社會成員作出回應。





