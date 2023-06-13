【咁猛？】76歲女子守靈夜敲棺木翻生

該名老婦的兒子巴貝拉 (Gilberto Barbera) 對記者表示，事件發生後，親友立即把該名退休護士蒙托亞 (Bella Montoya) 送往醫院。





巴貝拉說：『這事讓我們所有人都感到驚慌。』他又說，醫生表示他母親的情況仍然很差。





而厄瓜多爾一些媒體更加以「復活」為題報道了這一個不尋常事件。





巴貝拉對當地的報章表示：『我媽媽需要吸氧氣。而她的心臟情況穩定。醫生也捏了她的手，她亦有反應。』





厄瓜多爾衛生部表示，蒙托亞在日前在巴巴霍約 （Babahoyo）的一間醫院內的深切治療部接受治療，衛生部現時正調查曾經參與治療蒙托亞的醫生。





該部門亦發表聲明說，他們已經成立了一個技術委員會來審查醫院為何會簽發死亡證明。





衛生部又指，蒙托亞最初可能是因為中風和心肺驟停於上星期五（9／6）入院，當醫生們為她進行搶救時並沒有任何反應後，值班的醫生宣布她死亡。而事件亦促使政府對醫院展開調查。





巴貝拉說，他的母親被送往急診室時已經失去知覺，數小時後，醫生通知他蒙托亞已經死亡，並將身份證件和死亡證明交給他。





家人隨後將她送往殯儀館，並於星期五晚為她守靈，但卻聽到從棺木內傳來奇怪的聲音。





巴貝拉說：『我們大約有 20 個人， 在守靈約五個小時後，棺材開始有聲音發出。 我媽媽當時是被布裹著並敲打棺木，當我們走近看時，我們看到她正在急速地喘著氣。』





雖然他和親友們於星期五將她送回醫院，但根據醫院的通知，昨天她的情況仍然很嚴重。 巴貝拉說，她正在接受插管治療，醫生對她是否能夠康復並沒有給予親屬們太大希望。





巴貝拉說：『我逐漸了解發生了什麼事。現在我只祈禱我母親的健康能夠好轉。因為我希望她活著並留在我身邊。』





至於宣布蒙托亞死亡的醫生的詳細資料則尚未公佈。





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