政府捕魚禁令 或令一經典美食價格急升

一種禁令讓漁民「完全措手不及」，業界正努力應對，消費者被警告，魚的價格可能會飆升。

Улов Натальи

政府宣佈一禁令令業界措手不及。 Source: Supplied

幾十年來，昆州的漁民一直在溪口使用大型矩形刺網捕撈一般稱為「盲曹」的鱸魚（barramundi）、馬友和其他受歡迎的食用魚類。

環保人士早前對漁網對儒艮(dugong)、海龜和鯊魚的影響表示憂慮，在本星期，昆州和聯邦政府宣佈在2027 年之前禁止這種做法。

有關宣布引起漁業界不滿，警告指新鮮的澳洲魚類將從市場上消失，取而代之的是海外養殖的產品。

漁業科學家和商業漁民Andrew Tobin表示，行業對禁令「完全措手不及」。

Andrew Tobin也在Townsville經營著一家炸魚薯條店，他指這些漁網並沒有用在大堡礁，而是用在了小溪的入口處。

他指有關禁令將產生巨大影響，而不僅僅是炸魚薯條店，而是所有企業。

他指，捕獲的海魚種類對消費者來說是負擔得起的，不太可能被水產養殖所取代。

「最終將是少數漁民向非常高端的市場銷售產品，價格將飆升。」

昆州海鮮業協會的David Bobberman 表示，有關宣布「沒有警告」，並缺乏政府參與。

他表示，政府未能考慮更廣泛的影響，包括將2,000 噸當地野生捕撈的魚類從市場上撤走。

他直言「有一批以商業捕魚為根基的沿海小社區，這對很多小社區來說將是毀滅性」。

他續指「遊客們想來欣賞大堡礁的美景，但當他們來到凱恩斯、Townsville和Airlie Beach等城市時，他們更想享用海鮮」，他反問在禁令後「他們要吃什麼？」
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目前，東海岸約有240個刺網商業牌照，其中約一半位於大堡礁世界遺產區。

環境與水源部長- 普莉貝絲(Tanya Plibersek)發表聲明指，在珊瑚礁無網區移除刺網已經幫助增加本土魚類的數量，當局希望看到這種情況發生在整個珊瑚礁水域。

世界自然基金會的海洋負責人(澳洲)Richard Leck表示，機構委託昆士蘭大學的專家研究讓珊瑚礁無刺網的潛在好處。

報告表明，禁令對珊瑚礁有多重好處。不過，Richard Leck也同意目前的水產養殖產量還無法替代用網捕獲的數千噸魚，但他重申改革不會馬上實施，還有機會實現可持續水產養殖的增長。

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Published 9 June 2023 4:49pm
Updated 9 June 2023 4:56pm
By Hiu Ching Lam
Source: SBS