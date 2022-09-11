新西蘭發生疑似鯨魚撞船事件 導致5人死亡

事發時有11人乘坐一艘船身長8米半的出租小船出海，但在南島凱庫拉鎮對開海面傾覆，原因正在調查之中，初步研判可能與一隻龐大的鯨魚相撞所致。





凱庫拉市市長麥克爾（Craig Mackle）表示，事故發生時海面非常平靜，現時推測可能有一條鯨魚在船底浮出水面噴氣時，撞及船底，導致船身傾覆。





他表示該地區有抹香鯨出沒，也有座頭鯨穿過這個海域。





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當地炸魚薯條店老闆理查德希爾將這一事件描述為大自然的怪異事情。





理查德希爾表示： 「鯨魚體積非常大。它們是地球上最大的動物，所以如果它們移動時出現了異樣，又或者它們受驚，又或者它們會撞到任何東西，那麽任何事情都可能發生。」





凱庫拉是一個受歡迎的觀鯨地點，原因是對開海面是一個深水區。





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