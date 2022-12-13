網購一款護身工具 塔州前廳長被控進口違禁品

塔州警方指，一名47歲的西北部男子在2019年4月從美國安保公司Guard Dog Security網購了一條隱藏了刀刃的皮帶，因此被控進口違禁品。





法庭文件顯示，該公司廣告形容該款皮帶是「個人防護和生存的終極配件」，雖然「毫不顯眼」，但9厘米長的刀刃可以「在有需要時迅速抽出」，而且鋒利無比。





廣告寫道：「外表極具迷惑性，即使最訓練有素的人也看不出這款皮帶不僅僅是褲子上的時尚腰帶。」





記者瀏覽該公司網頁，發現其出售各種聲稱是用於自衛的危險工具，如電擊槍、胡椒噴霧、防彈背囊等，不過上述皮帶似乎已下架。



Guard Dog Security公司出售的隱藏刀刃的皮帶。 Credit: Guard Dog Security 據報這名被告是塔州前礦業廳長、前自由黨州議員Adam Brooks。他被起訴違反《1901年海關法》，獲准保釋，將於明年4月在Devonport裁判法院提堂。





他此前已官司纏身。在2010年當選Braddon選區議員以來，他先在2019年2月因為遭廉政公署調查其個人公司而辭職。2021年選舉捲土重來，卻在再次當選僅兩星期後因被昆州警方調查其非法藏槍而再次被迫辭職。





此外，他還被指使用偽造的身份文件結識一名雪梨女子，並保持了8個月的關係。事件被轉介塔州警方調查。





他去年辭職前曾在社交網站表示，不會就這些「無情的指控」回應任何與其私生活有關的問題。

