【涉《願榮光》案件】首名港人被判入獄

香港法院昨日（周五）宣布押後《願榮光歸香港》禁制令裁判的前夕，宗首涉及《願榮光》案件的被告，因侮辱國歌罪成而於周四獲判刑。

Protesters chant anti-government slogans and sing songs, holding their phones in the air.

In 2019, large numbers of people started gathering in shopping malls to take part in mass singings of protest anthem Glory to Hong Kong. Source: AAP / Jerome Favre

Key Points
  • 鄭榮進案為首名因涉《願榮光》而被判刑的被告
  • 《願榮光》全面禁令再遭法庭押後
  • 《願榮光》一直被視為問題歌曲
鄭榮進案為首宗涉《願榮光》案件被告

27歲被告男子鄭榮進在香港劍擊運動員張家朗於東京奧運奪金後，把張家朗出席頒獎禮的片段之背景音樂，由原來的中國國歌《義勇軍進行曲》，改換成歌曲《願榮光歸香港》後，將片段上載至YouTube平台。

鄭榮進早前已被法院裁定侮辱國歌罪罪成，並於案件本周四（20日）在東區裁判法院被判入獄3個月。

裁判官屈麗雯判刑時強調，被告以《願榮光》代替中國國歌的用意非常明顯，影響深遠，為警惕他人不要彷效，最終判被告入獄3個月。

《願榮光》全面禁令再遭法庭押後

與此同時，律政司上月入稟高等法院，就禁止以任何方式傳播歌曲《願榮光歸香港》申請禁制令，案件再被押後。

審理法官陳健強昨日宣布，將案件再押後至下星期五頒布裁決。

法官提出，不清楚禁制令中有關「幫助、導致、促致、煽惑、協助和教唆他人實施或參與有關行為」，與「明知而授權、准許或容許他人實施或參與有關非法行為」兩者的分別，亦質疑禁制令的申請內容會否與現行法例重疊。

與此同時，鄭榮進在香港劍擊運動員張家朗於東京奧運奪金後，把張家朗出席頒獎禮的片段之背景音樂，由原來的中國國歌《義勇軍進行曲》，改換成歌曲《願榮光歸香港》，再上載片段至YouTube平台而被控「侮辱國歌」及「交替控罪」。

Protesters wave their smartphones in a street while singing
2019年13日，香港抗議者在2019年一個中學生集會上高唱《願榮光歸香港》。 Source: AP / Mark Schiefelbein/AP

《願榮光》一直被視為問題歌曲

這首匿名創作的歌曲於2019年8月首次出現，當時香港正經歷大規模、有時甚至是暴力的民主示威。

在北京鎮壓抗議活動並在2020年實施《國家安全法》以平息異議之後，現在在香港表演或播放該歌曲的錄音幾乎都是非法的。

但在多個國際體育賽事中，歌曲曾多次被錯誤當作為香港代表的歌曲播放，引起了香港官員不滿。

今年6月，香港政府向高等法院申請禁令，如果獲得批准，將阻止人們以犯罪意圖廣播、表演、分享或複制該歌曲。

政府還要求禁止對這首歌或其旋律進行「任何改編」。

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Published 22 July 2023 11:34am
Source: AFP
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