【涉《願榮光》案件】首名港人被判入獄

Key Points 鄭榮進案為首名因涉《願榮光》而被判刑的被告

《願榮光》全面禁令再遭法庭押後

《願榮光》一直被視為問題歌曲

鄭榮進案為首宗涉《願榮光》案件被告





27歲被告男子鄭榮進在香港劍擊運動員張家朗於東京奧運奪金後，把張家朗出席頒獎禮的片段之背景音樂，由原來的中國國歌《義勇軍進行曲》，改換成歌曲《願榮光歸香港》後，將片段上載至YouTube平台。





鄭榮進早前已被法院裁定侮辱國歌罪罪成，並於案件本周四（20日）在東區裁判法院被判入獄3個月。





裁判官屈麗雯判刑時強調，被告以《願榮光》代替中國國歌的用意非常明顯，影響深遠，為警惕他人不要彷效，最終判被告入獄3個月。



《願榮光》全面禁令再遭法庭押後

與此同時，律政司上月入稟高等法院，就禁止以任何方式傳播歌曲《願榮光歸香港》申請禁制令，案件再被押後。





審理法官陳健強昨日宣布，將案件再押後至下星期五頒布裁決。





法官提出，不清楚禁制令中有關「幫助、導致、促致、煽惑、協助和教唆他人實施或參與有關行為」，與「明知而授權、准許或容許他人實施或參與有關非法行為」兩者的分別，亦質疑禁制令的申請內容會否與現行法例重疊。





與此同時，鄭榮進在香港劍擊運動員張家朗於東京奧運奪金後，把張家朗出席頒獎禮的片段之背景音樂，由原來的中國國歌《義勇軍進行曲》，改換成歌曲《願榮光歸香港》，再上載片段至YouTube平台而被控「侮辱國歌」及「交替控罪」。





2019年13日，香港抗議者在2019年一個中學生集會上高唱《願榮光歸香港》。 Source: AP / Mark Schiefelbein/AP

《願榮光》一直被視為問題歌曲

這首匿名創作的歌曲於2019年8月首次出現，當時香港正經歷大規模、有時甚至是暴力的民主示威。





在北京鎮壓抗議活動並在2020年實施《國家安全法》以平息異議之後，現在在香港表演或播放該歌曲的錄音幾乎都是非法的。





但在多個國際體育賽事中，歌曲曾多次被錯誤當作為香港代表的歌曲播放，引起了香港官員不滿。





今年6月，香港政府向高等法院申請禁令，如果獲得批准，將阻止人們以犯罪意圖廣播、表演、分享或複制該歌曲。



