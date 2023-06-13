《願榮光歸香港》這首抗爭主題曲，在香港恐要成禁歌，但昨日在澳洲各地卻不絕於耳。





四年前的 6 月12 日，香港市民自發的「反送中」集會及佔領街道運動被警方暴力清場，當日發射逾 240 枚催淚彈、約 3 發布袋彈、約 19 發橡膠子彈和約 30 發海綿彈鎮壓。一系列抗爭活動一觸即發。





但是時至今日，香港因為實施了國安法，以致在言論自由和集結自由都受到極大的限制。無黨派非政府組織「香港民主委員會」 統計指出 ，自 2019 年 6 月已有超過 1 萬名人士因政治原因被捕，超過 1400 名政治犯被起訴和監禁。



大約 2 百名集會人士聚集雪梨海關大樓聲援香港政治犯。 Source: SBS / Ranky Law 昨日全球各地包括英國的倫敦、諾定咸、修咸頓、 伯明翰，美國的西雅圖 、 華盛頓 ， 加拿大的溫哥華以及台灣等地都有舉行紀念 612 反送中四周年的活動， 在澳洲的香港人分別在不同城市舉辦活動 ，同時促請香港政府釋放政治犯。



澳港聯於雪梨海關大樓舉行集會活動

其中，澳港聯昨午在雪梨海關大樓舉行集會活動。





現場可見大約二百名集會人士高舉「釋放香港政治犯」、「光復香港，時代革命」等標語。多位講者輪流發言，主辦方亦設置「連儂板」供參加者貼上標語訊息。



主辦方設置「連儂板」供參加者貼上標語訊息。 Source: SBS 負責雪梨集會的澳港聯代表 Dennis 向本台表示，香港近年因為《國安法》，市民發聲的機會少之又少，在澳洲這片自由土地，港人有責任將曾經發生的事情傳遞下去。





Dennis 呼籲在澳港人不需特別支持任何組織的活動，而要踴躍參與任何涉及香港人的議題，繼續在 4 年前香港人相信的道路上走下去。



靠海外港人的力量將香港社區組織重新壯大起來，是當務之急。 澳港聯代表 Dennis

主辦雪梨集會的澳港聯代表 Dennis 接受本台訪問。 Source: SBS SBS 廣東話訪問到集會人士 K（化名），她曾經歷香港抗爭現場後，為了孩子未來著想移居澳洲，帶同小朋友出席集會。





她指出，如果只有她跟丈夫二人，仍會想留守香港與其他人抗爭到底，但為了小朋友著想，她堅決不願孩子在是非不分的社會經歷洗腦式教育。





K 在澳洲仍然堅持參加每一個香港人集會。對於必須從香港街頭移師至澳洲街頭，她感到「非常難受」。



身在海外遙望香港，感覺好像背棄了香港的手足一樣。但既然來到澳洲得到發聲權利，如果連我們都不發聲，才是真正對不起留守香港的人。 集會人士 K

而剛來澳三個月的 Daisy（化名）指，在 2019 年，許多抗爭者期望若果這一代可以結束一切壓迫，則不應把它帶到下一代人。





移居澳洲使 Daisy 在工作和財政方面犧牲不少，但她認為自由比金錢難能可貴。雖然澳洲提供言論自由、新聞自由，但她覺得這是世界各方人人該有的權利。





她稱，唯有來到陌生的地方才能自由發聲，她感到傷感。



集會人士 Daisy 接受本台訪問。 Source: SBS 另外，更有非華裔的澳洲人想為人權發聲而特地參與集會。Alan 認為澳洲人應更關注世界各地的政治壓迫問題，不止香港。





Alan 來到集會是因為他相信西方人，尤其是澳洲人，應該了解像香港這樣的地方正在發生的事情。這些地區以法律之名壓迫持不同政見者或任何不同意執政當局的市民。這顯然是極之嚴重的不公義。



《願榮光》禁令申請押至 7 月 21 日審理

雖然眾多參與紀念活動的人都一同高歌《願榮光歸香港》，但香港法院亦於昨日開庭審理港府對此歌提出禁播的申請。





法官陳嘉信在庭上指出，現時入稟狀的答辯對象是「不具名人士」，所以就要求律政司釐清誰是答辯人，以及禁制令一旦頒布後是否適用於全世界。





律政司的代表說，不是要禁止全世界人傳播這首歌，而是針對一些現時正在傳播這首歌去做違法行為的人。最後法官要將申請押後至 7 月 21 日再作處理。



港府促境外人士停止干預內部事務

港府發言人亦表示，制定《香港國安法》是為了讓香港居民重新享有於 2019 年 6 月至 2020 年年初的「黑暴」期間不能享有的權利和自由，又指《香港國安法》確實達到預定效果，並迅速和有效地恢復穩定和安全。





特區政府向本台指出，反對及譴責任何境外組織或人士，企圖破壞香港法治和干預香港司法獨立審判權的行為，並嚴正敦促有關組織或人士必須尊重法治精神，立刻停止干預香港特區內部事務。



收聽節目 【612四周年】全澳集會如水再聚 播《願榮光》聲援香港政治犯 SBS Chinese 13/06/2023 04:26 Play