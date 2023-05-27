【六四 + 612紀念】雪梨天安門圖片展 歌劇院前唱榮光

「六四」圖片展覽昨日（5月27日）起一連兩日在雪梨舉辦，紀念1989年天安門事件，另外昨日有港人組織在雪梨歌劇院前，舉行紀念香港反送中4周年活動。

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「六四」圖片展覽昨日（5月27日）起一連兩日在雪梨舉行。 Credit: supplied

「六四」圖片展覽昨日星期六開始，一連兩日在雪梨舉行，展出超過80張1989年天安門事件的歷史圖片。

前北京大學物理系教師李剛向SBS中文表示，該批歷史圖片是在2000年之後，從法國民運組織運抵雪梨。
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「六四」圖片展覽昨日（5月27日）起一連兩日，分別在雪梨Eastwood 及Burwood 舉行。
李剛指出，當時他收到圖片後，就和幾個人一起將圖片過膠，以便保存

「之前也展覽過幾次，目的是將真相留在社會。」
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「六四」圖片展覽上有坦克模型。 Credit: supplied
李剛表示，1989年他在北大有超過100個學生，其中5人參加在天安門廣場，3千學生的絕食行動。

「當時知道學生幾日未有食飯，暈倒要送醫院，心裡特別難受。」

對於有意見質疑每年「六四」紀念都是燭光悼念，李剛表示，他們舉辦活動，是希望給產生共鳴，也與歷史對照。

他說，大家都希望活動可以有創意，但並非容易的事情。
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李剛（右）與陳用林在圖片展覽活動上。 Credit: supplied
參與籌備圖片展覽的前中國領事陳用林表示，圖片展昨日在西北區Eastwood行人專用區舉辦，估計吸引超過200人觀看，今日會在雪梨內西區Burwood火車站附近舉行。

他並表示，6月3日星期六也一連兩日，有紀念「六四」及香港反送中運動的活動。
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陳用林表示，6月3日一連兩日，有紀念「六四」及香港反送中運動的活動。 Credit: supplied
另外，香港人組織「港人匯坊」響應美國香港人會館，今年6.12全球港人大合唱「願榮光歸香港」活動，昨日在雪梨歌劇院前，舉行攝錄活動，有大約50人參加，部份家庭帶同小朋友參與。
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香港人組織「港人匯坊」昨日在雪梨歌劇院舉行，響應6.12全球港人大合唱「願榮光歸香港」活動。 Credit: supplied
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Published 28 May 2023 9:56am
Updated an hour ago 10:09am
Source: SBS