【題材敏感?】為何這本屢獲殊榮的書面臨澳洲禁售？

要點： 【Gender Queer: A Memoir】《性別酷兒：回憶錄》是10 年來第一本要被提交給澳洲刊物類別委員會審查的書。

委員會將考慮對其評級為只適合成人讀者類別的書進行覆核。

這本圖畫小說已經在美國一些保守地區被禁止。

澳洲可能會禁止一部描寫同性關係和性經歷的獲獎圖畫小說於澳洲出售。





這本【Gender Queer: A Memoir】《性別酷兒：回憶錄》是10 年來第一本要被提交給澳洲刊物類別委員會審查的書。





委員會將該書評為只適合成人讀者的類別，但對方就提出上訴，委員會將會在下星期一開會討論。





作者科巴貝(Maia Kobabe)以插圖形式制成的回憶錄，是講述一段自我發現、創傷和同性戀者身份的歷程， 該書在美國一些保守地區亦遭禁。



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它在 4 月份被澳洲刊物類別委員會歸類為“不受限制”，並不建議15 歲以下的讀者閱讀，因為它描述了性行為。





澳洲刊物類別委員會委員喬利 (Fiona Jolly)在當時一份聲明中說:「鑑於該出版物的敘述背景及其文學、藝術和教育價值，董事會不認為該出版物包含冒犯成年人的材料，而令其程度受到更加多的限制。」





負責澳洲刊物類別委員會的傳訊部發言人表示，過去10年沒有其他文學作品被提交給刊物類別委員會。





雪梨書店 Kinokuniya 在澳洲出版商缺席的情況下為這部小說辯護，慶祝初步審查“深思熟慮”的決定。





一份書店員工聲明說:「這本書對我們這麼多員工意義重大，我們堅定地投入到積極的成果中。」



《性別酷兒：回憶錄》獲得了2020年ALA 亞歷克斯獎和2020年石牆獎榮譽圖書獎。





在昆州，於議員班南(Scott Bannan)和評論員蓋納(Bernard Gaynor)發出類似呼籲後，洛根市議會圖書館的書架上已將《性別酷兒：回憶錄》下架。





蓋納聲稱這本書是色情的。



