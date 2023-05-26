不過，引發有關法律基礎、執行模式及潛在動機的爭議。雖然禁用程式是基於對數據安全的憂慮，但有學者則認為單單禁用 TikTok 可能無法完全解決有關問題。
社交媒體應用程式 TikTok 自在 2020 年以來，一直陷入中美地緣政治的緊張局勢之中，甚至在 2020 年年底被時任美國總統特朗普下達行政命令，要求 TikTok 脫離美國的業務，否則將面臨被禁止的情況。為應對有關指令，TikTok 與國際大型科技軟件公司甲骨文 (Oracle) 合作進行一項，將所有美國用戶數據轉移至在中國境外的伺服器。
在今年三月出席美國國會聆訊，回應有關字節跳動公司在中國的僱員曾經存取 TikTok 用戶數據的指控，與此同時外界亦不斷呼籲要全面禁止國民使用該款程式，而據報。但一直以來，TikTok 都否認有將用戶數據轉移或共享予中國政府，而即使被要求這樣做亦會予以拒絕。縱然如此，的世界多國政府，都經已基於對數據保護方面的憂慮，禁止在政府提供的設備上安裝或使用 TikTok。
執行禁令「任務艱巨」
根據美國蒙大拿州頒佈的規定，由 2024 年 1 月 1 日起，任何在州內提供存取或下載 TikTok 應用程式的實體，可被判罰款每日 10,000 美元，但用戶本身就不會被處分。即表示，法例將限制用戶存取的責任落在手機應用程式商店的擁有人 (即谷歌及蘋果等公司)，任何人成功下載軟件將令公司需要為此而負責。
然而，表示，在缺乏限制個別州份用戶存取軟件的措施 (「geofencing」) 下，公司實在難以阻止使用者下載程式。故此，最終責任則可能落在 TikTok 身上，要透過收集地理位置數據來阻止蒙大拿州的居民使用 TikTok，進一步觸發更多私隱方面的憂慮，變相違背了立法的原意。
學者指出，目前，有關禁令在執行方面的可行性亦仍然有待觀察。對於使用虛擬私人網絡 (virtual private networks) 將自己顯示為身處另一個地區的用戶，當局可以如何禁止他們存取 TikTok，是其中一個最大的法律漏洞。同時，民眾亦可以輕易前往其他州份下載有關的應用程式。
事實上，除了 TikTok 以外，有關禁令亦針對中國擁有的微信 (WeChat) 及由俄羅斯創立的 Telegram 兩款通訊程式，充份突顯關於數據安全及私隱問題的憂慮日益加劇。薩維奇表示，縱然蒙大拿州或能成為部份國會議員所推動「全美禁止 TikTok」的試驗場，但目前尚未清楚有關禁令是否能有效解決立法者對美國用戶私隱及數據安全的憂慮。再者，即使蒙大拿州的禁令取得成功，能否在全國成功實行亦是另一個疑問。當地人口只有 100 萬人，而 TikTok ；故此，受蒙大拿州禁令影響的人口最多只會有數十萬。
TikTok 對 Z 世代的重要性
TikTok 在美國以至世界各地越來越受歡迎的同時，近半數美國用戶都是精通數碼科技的青少年或二十多歲出頭的。面對禁令，這些年輕人在應用程式上發佈大量嘲諷州議會議員的片段，批評他們與現代科技脫節，進一步反映他們對有關法例的不滿及蔑視。同時，國會議員奧卡西奧科爾特斯 (Alexandria Ocasio-Cortez) 亦對表示支持，強調禁止一款應用程式是前所未有地扼殺言論自由，亦違反美國民眾的數碼權利 (即合法使用電腦等科技技術的權限)。
薩維奇表示，TikTok 已成為表達政治觀點、尋求娛樂及的重要平台。在其他平台被視為「充滿老一輩使用者」的情況下，TikTok 為這群年輕人提供了一個可以「安全地」互相溝通、進行有意義交流的環境。除此以外，TikTok 亦並非一如其他人所想，一個只呈現古怪舞蹈影片的應用程式，而是一個容許數以億計內容創作者展示才華、打造個人形象、與顧客或「粉絲」建立聯繫的平台。但隨著應用程式面臨禁令，這些創作者以至小企業未來的生計亦可能受到波及。
禁令無助解決私隱及數據安全憂慮
最後，學者亦指出，TikTok 禁令取得成功可能會令使用者轉移到矽谷的，例如 Facebook、Instagram 等。但民眾不應假設，擁有這兩款社交平台的 Meta 公司或谷歌 (Google) 等科技巨企，在數據安全方面是較 TikTok 為安全。這些公司亦有，可以與第三方機構共享或出售，包括那些與中國或其他擁有類似數據法規國家有關的第三方企業。
薩維奇認為，即使實施 TikTok 禁令，數據安全的根本問題將依然存在。假如立法當局確實希望解決數據安全，應更廣泛地針對所有社交平台，採取「全面」及「有系統」的措施。相反，若只打擊市面上其中部份社交平台 (即 TikTok 或其他個別平台)，對解決根本數據安全問題是無濟於事。
詳情請聽余睿章在今集「時事百寶箱」的講解：
收聽節目
【時事百寶箱】學者：禁用TikTok或最終傷害使用者？
SBS Chinese
26/05/202307:07
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過收聽直播、節目重溫及其他語音內容。