【時事百寶箱】學者：禁用TikTok或最終傷害使用者？

不過， 這項決定 引發有關法律基礎、執行模式及潛在動機的爭議。雖然禁用程式是基於對數據安全的憂慮，但有學者則認為單單禁用 TikTok 可能無法完全解決有關問題。





社交媒體應用程式 TikTok 自在 2020 年 迅速普及 以來，一直陷入中美地緣政治的緊張局勢之中，甚至在 2020 年年底被時任美國總統特朗普下達行政命令，要求 TikTok 中國母公司字節跳動 脫離美國的業務，否則將面臨被禁止的情況。為應對有關指令，TikTok 與國際大型科技軟件公司甲骨文 (Oracle) 合作進行一項 15 億美元的計劃 ，將所有美國用戶數據轉移至在中國境外的伺服器。



執行禁令「任務艱巨」

根據美國蒙大拿州頒佈的規定，由 2024 年 1 月 1 日起，任何在州內提供存取或下載 TikTok 應用程式的實體，可被判罰款每日 10,000 美元，但用戶本身就不會被處分。即表示，法例將限制用戶存取的責任落在手機應用程式商店的擁有人 (即谷歌及蘋果等公司)，任何人成功下載軟件將令公司需要為此而負責。





學者指出，目前，有關禁令在執行方面的可行性亦仍然有待觀察。對於使用虛擬私人網絡 (virtual private networks) 將自己顯示為身處另一個地區的用戶，當局可以如何禁止他們存取 TikTok，是其中一個最大的法律漏洞。同時，民眾亦可以輕易前往其他州份下載有關的應用程式。



事實上，除了 TikTok 以外，有關禁令亦針對中國擁有的微信 (WeChat) 及由俄羅斯創立的 Telegram 兩款通訊程式，充份突顯關於數據安全及私隱問題的憂慮日益加劇。薩維奇表示，縱然蒙大拿州或能成為部份國會議員所推動「全美禁止 TikTok」的試驗場，但目前尚未清楚有關禁令是否能有效解決立法者對美國用戶私隱及數據安全的憂慮。再者，即使蒙大拿州的禁令取得成功，能否在全國成功實行亦是另一個疑問。當地人口只有 100 萬人，而 TikTok 在全美國則有超過 1 億用戶 ；故此，受蒙大拿州禁令影響的人口最多只會有數十萬。



TikTok 對 Z 世代的重要性

禁令無助解決私隱及數據安全憂慮

最後，學者亦指出，TikTok 禁令取得成功可能會令使用者轉移到矽谷的 其他大型社交平台 ，例如 Facebook、Instagram 等。但民眾不應假設，擁有這兩款社交平台的 Meta 公司或谷歌 (Google) 等科技巨企，在數據安全方面是較 TikTok 為安全。這些公司亦有 收集大量的用戶數據 ，可以與第三方機構共享或出售，包括那些與中國或其他擁有類似數據法規國家有關的第三方企業。





薩維奇認為，即使實施 TikTok 禁令，數據安全的根本問題將依然存在。假如立法當局確實希望解決數據安全，應更廣泛地針對所有社交平台，採取「全面」及「有系統」的措施。相反，若只打擊市面上其中部份社交平台 (即 TikTok 或其他個別平台)，對解決根本數據安全問題是無濟於事。





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