【已有前科】60歲男子擬食雪梨「垃圾鳥」被起訴

一名60歲的男子因涉嫌在雪梨捕捉，並試圖烹食白䴉（Ibis）而被控虐待動物和偷竊物品罪。

An Australian white ibis eating food from a rubbish bin. Two seagulls are either side of it

歲男子擬食雪梨「垃圾鳥」被起訴。 Source: AAP

一名男子被指控在雪梨公園捕捉白䴉，並在嘗試烹飪前將白䴉掛在浴室晾乾，該男子現已被釋放。

60歲男子Tom Quach被指將白䴉塞進了他的背包裡，並騎著一輛偷來的單車，回到他位於雪梨東面郊區的住所，他在周二將這隻鳥斬首並吊起來。

其律師表示，這位 60 歲的老人對這種被俗稱「垃圾鳥」（bin chicken）的白䴉，是否可以在新州食用感到困惑。

Tom Quach被控虐待動物和盜竊物品罪，並被還押過夜，他在周三早上以嚴格條件獲釋。
Sacred Ibis - portrait of male, distribution - sub-Saharan
A Sydney man has been charged with animal cruelty and stolen goods offences after capturing and attempting to cook an ibis. Credit: Duncan Usher / ardea.com/ MARY EVANS
地方法官 Ross Hudson 周三在 Waverley 地方法院向Tom Quach表示「白䴉不能被捉，不能被殺，也不能被吃掉」，法官又指「觸碰任何鳥或試圖捕捉任何鳥都是違規行為，明白了嗎？」

Tom Quach點頭表示同意。

這是幾個月來他第二次因攻擊白䴉而受到指控。

他在3月31日，因涉嫌在Eastwood火車站外，向一隻白䴉的腳和脖子嘗試綁繩而被捕並被起訴。

他帶著白䴉離開前，旁觀者對他進行阻撓。

Tom Quach被診斷出患有創傷後壓力症（PTSD）和躁鬱症，在 3 月的事件發生後，他在一家精神衛生機構接受治療數周，並在再次犯罪前幾天被釋放。

他被命令遠離所有澳洲鳥類，並且必須每周兩次向警方報到。

在法庭外，他說他會遠離本地鳥類，但對新州的法律感到困惑，他將於 6 月 8 日提出抗辯。
更多內容

雪梨動物園放養14隻「垃圾鳥」 50年後暴增500倍遍佈全市

【荀工？】英國動物園請人 扮大鷹嚇走野生海鷗

聯合國官員：中國拒絕參與野生動物防疫調查

瀏覽更多最新時事資訊，請登上

SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道

SBS 中文堅守

《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享
Published 26 May 2023 4:15pm
By Hiu Ching Lam
Source: AAP
Available in other languages