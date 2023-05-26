【已有前科】60歲男子擬食雪梨「垃圾鳥」被起訴

一名男子被指控在雪梨公園捕捉白䴉，並在嘗試烹飪前將白䴉掛在浴室晾乾，該男子現已被釋放。





60歲男子Tom Quach被指將白䴉塞進了他的背包裡，並騎著一輛偷來的單車，回到他位於雪梨東面郊區的住所，他在周二將這隻鳥斬首並吊起來。





其律師表示，這位 60 歲的老人對這種被俗稱「垃圾鳥」（bin chicken）的白䴉，是否可以在新州食用感到困惑。





Tom Quach被控虐待動物和盜竊物品罪，並被還押過夜，他在周三早上以嚴格條件獲釋。



A Sydney man has been charged with animal cruelty and stolen goods offences after capturing and attempting to cook an ibis. Credit: Duncan Usher / ardea.com/ MARY EVANS 地方法官 Ross Hudson 周三在 Waverley 地方法院向Tom Quach表示「白䴉不能被捉，不能被殺，也不能被吃掉」，法官又指「觸碰任何鳥或試圖捕捉任何鳥都是違規行為，明白了嗎？」





Tom Quach點頭表示同意。





這是幾個月來他第二次因攻擊白䴉而受到指控。





他在3月31日，因涉嫌在Eastwood火車站外，向一隻白䴉的腳和脖子嘗試綁繩而被捕並被起訴。





他帶著白䴉離開前，旁觀者對他進行阻撓。





Tom Quach被診斷出患有創傷後壓力症（PTSD）和躁鬱症，在 3 月的事件發生後，他在一家精神衛生機構接受治療數周，並在再次犯罪前幾天被釋放。





他被命令遠離所有澳洲鳥類，並且必須每周兩次向警方報到。





在法庭外，他說他會遠離本地鳥類，但對新州的法律感到困惑，他將於 6 月 8 日提出抗辯。



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