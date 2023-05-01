【荀工？】英國動物園請人 扮大鷹嚇走野生海鷗

位於倫敦西北面Lancashire，靠近海濱的黑池動物園，最近招聘人員穿著大鷹服飾，去嚇走飛入動物園內的野生海鷗。





黑池動物園的招聘廣告表示：「正尋找一組人加入我們的遊客服務團隊，作為『海鷗威懾者』。」





這個職位的要求是要友善、外向、精力充沛、靈活，當然，要可以接受穿著大鷹公仔服裝。





動物園表示，海鷗是動物園內遊客最多投訴的對象之一，經常涉及海鷗偷食三文治或雪糕時，對兒童造成輕傷。





另外，這些野生海鷗也襲擊動物園內的本土鳥類及鴨類的巢穴，又擾亂動物園內，開放予遊客參觀的企鵝和塘鵝的餵飼節目。





動物園曾經用過多種方法，試圖嚇走這些不速之客的野生海鷗。



招募活鷹反遭海鷗聯手攻擊

鷹形風箏和貓頭鷹和鷹的雕像都失敗，動物園甚至試過招募一隻活鷹，在動物園周圍飛翔，但就遭野生海鷗，二三十隻聚集，聯手攻擊。





動物園形容這些野生海鷗「聰明」。





相比之下，找人扮大鷹，就成功嚇走野生海鷗。





動物園表示，可能是海鷗從未見過。當員工穿大鷹公仔服裝，給傳媒拍照時，還要用食物餌誘，野生海鷗才飛近。





動物園分析說，當扮大鷹的人員走動時，公仔服裝會發出聲音，也是嚇走海鷗的原因。





自黑池動物園發出「海鷗威懾者」招聘廣告，5個職位空缺超過200人申請，包括來自遠在泰國、印度、烏克蘭和烏干達等國家，部份申請人甚至附上穿著水果蔬菜服裝的錄影片段。



5個職位200人申請

動物園的旺季是春天至秋天，所以這個「海鷗威懾者」屬於季節職位。





動物園指出，這個職位的工作，除了嚇走野生海鷗外，也預計會有很多遊客要求一起拍照，所以有趣不拘小節的人士，在應徵面試會有優勢。





另外「海鷗威懾者」也會在教育公眾不要餵食鳥類以及避免亂扔垃圾和污染方面發揮作用。





同時，他們在某些時候，需要穿著其他服裝，避免野生海鷗太習慣。





這個新職位時薪高達10.80英鎊，即大約20.43澳元。





決定返回英國，剛剛結束美國深夜電視節目Late Night Show最後一集主持的 James Corden , 就成功獲動物園聘為其中一個「海鷗威懾者」。







