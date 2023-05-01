【昆州13歲男童被控】涉嫌駕駛失車導致三死車禍

涉及的車禍發生於昨晚星期日（4月30日）晚大約10點45分，在布里斯本以北Maryborough。警方表示，肇事失車是一部平治汽車，當時撞向一部荷頓汽車尾部，導致該荷頓車與一部萬事得汽車。





荷頓車上的兩名分別17歲及29歲的女子，當場死亡，而萬事得車上沒有其他乘客，52歲女司機也當場喪生。





另外荷頓車上另一名23歲女子重傷，由救護機送到皇家布里斯本及婦女醫院（Royal Brisbane and Women's Hospital），情況危殆。





肇事13歲男童腳部受輕傷。





昆州州長帕拉謝伊（Annastacia Palaszczuk）指，今次的車禍是一場「可怕悲劇」，「不應該發生」。





她並對遇難者家人表示慰問。





警方指，肇事的平治汽車，相信是車禍發生前，大約8點半，在Maryborough的一戶民居偷取。





警方正就平治汽車可能有一名乘客逃離現場的，繼續調查核實。





涉案13歲男童住Bundaberg，被控3項危險駕駛導致他人死亡罪名，以及1項非法駕駛罪名，排期在兒童法院提堂。





警方呼籲，目擊車禍人士、或曾經在車禍發生前，在Maryborough及Hervey Bay一帶見到涉案銀色平治汽車經過，或者有車頭攝錄機昨晚拍到的司機，與警方聯絡，或者打滅罪熱線電話 1800 333 000。







