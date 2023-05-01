【昆州13歲男童被控】涉嫌駕駛失車導致三死車禍

昆州一名13歲男童，涉嫌駕駛一部失車，導致發生3人死亡的車禍，警方落案起訴男童非法使用汽車及危險駕駛導致他人死亡等罪名。

QP R202816_2023-05-01_08-07-34-1024x683.jpg

昆州警方起訴一名13歲男童，被告男童涉嫌駕駛一部失車，導致發生3車相撞，造成3人死亡的慘劇。 Credit: Queensland Police

涉及的車禍發生於昨晚星期日（4月30日）晚大約10點45分，在布里斯本以北Maryborough。警方表示，肇事失車是一部平治汽車，當時撞向一部荷頓汽車尾部，導致該荷頓車與一部萬事得汽車。

荷頓車上的兩名分別17歲及29歲的女子，當場死亡，而萬事得車上沒有其他乘客，52歲女司機也當場喪生。

另外荷頓車上另一名23歲女子重傷，由救護機送到皇家布里斯本及婦女醫院（Royal Brisbane and Women's Hospital），情況危殆。

肇事13歲男童腳部受輕傷。

昆州州長帕拉謝伊（Annastacia Palaszczuk）指，今次的車禍是一場「可怕悲劇」，「不應該發生」。

她並對遇難者家人表示慰問。

警方指，肇事的平治汽車，相信是車禍發生前，大約8點半，在Maryborough的一戶民居偷取。 

警方正就平治汽車可能有一名乘客逃離現場的，繼續調查核實。

涉案13歲男童住Bundaberg，被控3項危險駕駛導致他人死亡罪名，以及1項非法駕駛罪名，排期在兒童法院提堂。

警方呼籲，目擊車禍人士、或曾經在車禍發生前，在Maryborough及Hervey Bay一帶見到涉案銀色平治汽車經過，或者有車頭攝錄機昨晚拍到的司機，與警方聯絡，或者打滅罪熱線電話 1800 333 000。
更多內容

【大膽行為】在澳洲裸駕是否違法?

【財案2023下周公布】金融部長：更健康 支出審計收回數十億元

【最新報告】邊個州經濟表現成全國之冠?

【解決住屋危機】「置業擔保計劃」放寬 親戚朋友可共同申請

【飛船太空遊】法國公司明年推出 6小時收廿萬澳元



瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 1 May 2023 1:00pm
By Wyee Yeung
Source: SBS