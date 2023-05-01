【大膽行為】在澳洲裸駕是否違法?

以下是各州是否可以裸體駕駛的情況：



昆州

昆州雖然沒有道路規則規定不可裸體駕駛，但裸體駕駛被認為是屬於故意暴露的罪行。一個人在公共場所裸露其生殖器是違法行為。而根據實際情況會有不同的處罰。



新州

與其他州一樣，新州道路規則和法律中，沒有具體的法律規限關於裸體駕駛。但是，根據新州適用於使用公共場所的人的其他法律，裸體駕駛的司機可能會違法。新州警方執行道路規則及處罰將由警方自行決定。



維州

維州的道路規則雖然並未明確禁止裸體駕駛，但可能觸犯其他刑法。根據實際情況，在維州裸體駕駛的人可能會被指控不雅暴露（Indecent exposure）。



首都領地

首都領地的警方表示，雖然裸體駕駛並沒有特定的法律規限，但有關行為可能會被指控違反公共猥褻罪（public decency）。警方並鼓勵司機在開車時穿合適的鞋子。



塔州

塔州警察、消防和應急管理部門的發言人表示，在塔州裸體駕駛並不違法，但在公共場所裸體是違法的。如果有人在車裡裸體並引起別人的注意，根據 1935年《警察犯罪條例》，這可能會被視為違法行為。



西澳

西澳警方發言人指，裸體駕駛是否違法，將取決於個人所提供的解釋和實際情況，行為可能觸犯不同的違法行為。



南澳

與澳洲其他州情況相若，南州沒有特定法例禁止裸體駕駛，但對不雅行為有處罰，包括在公共場所裸露。在南澳，有關行為的最高刑罰是罰款1250元或三個月監禁。



北領地

與上述所有州和領地一樣，北領地的道路規則並未明確禁止裸體駕駛，但有禁止不雅暴露的法律規定，該法例指，任何人在任何街道或公共場所裸露自己的身體都有傷風化，即屬犯罪，有關處罰為罰款2000元或6個月監禁，或兩者同時執行。





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