【澳洲發達地區排名】雪梨東區冠絕全國 昆州最落後

結果顯示，全國543個市議會地區中，雪梨東區Woollahra高居榜首，位於雪梨北岸的Mosman和Ku-ring-gai分列前三。同樣來自北部或東部的North Sydney、Waverley和Lane Cove也躋身前十。





可能令人稍感意外的是，人口只有293人的達爾文海濱區（Darwin Waterfront Precinct）排名第四，前十的餘下3個名額全部來自珀斯。而維州最高的Boroondara排在第11。





最落後地區方面，倒數十大昆州佔了6個，北領地佔其餘4個。其中倒數第一的昆州西北部Woorabinda，其次是昆州中部Cherbourg。與達爾文一海之隔的北領地原住民地區Belyuen排第三。



Credit: ABS 數據可見，人口與一個地區的社會經濟地位無關，比如排行榜前十既有數百居民的小地方，也有千逾人至數萬人，Ku-ring-gai的人口更達124,076人。不過，最落後地區的人口都不過萬。





此外，鄰近地區也可以很不同。以昆州陽光海岸北部的Noosa和Gympie為例，前者躋身最發達的前兩成地區，後者則位於最落後的15%。





數據也反映澳洲的專業人士和富裕階層喜歡「逐水而居」，排行榜十大地區有9個位於雪梨港、達爾文海濱和珀斯天鵝河畔。





全國最獨特的地方是聯邦政府所在的坎培拉，因為它只有一個政府區域，因此要透過郊區和地方來了解首都領地的地區差異。



達爾文海濱區是當地著名旅遊勝地。 Source: AAP 統計局的人口普查總監Caroline Deans表示，一般而言，落後地區往往位於鄉鎮或偏遠社區，而發達地區則往往位於大城市。





「社會經濟指數基於就業、教育和職業等數據，例如在阿德雷德，Walkerville地方政府是南澳排名第二的地區，其20%人口每周工作時間超過45小時，遠高於南澳的平均水平。」





「荷伯特是塔州排名最高的地方政府區域，37%的居民是專業人士，這幾乎是該州平均水平的兩倍。」





而維州排名最高的Boroondara與教育程度有關。「教育數據也與社會經濟地位高低有關，例如Boroondara有52%的居民擁有大學學位，超過了維州的29%。」



