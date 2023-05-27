【周末好去處】一年一度「雪梨燈光音樂節」正式展開 為期三周

雪梨一年一度的燈光騷「雪梨燈光音樂節」（Vivid Sydney）於周五晚（26／5）正式展開，一直至 6 月 17 日。今年經已是該燈光騷第 13 年照亮了雪梨 8.5 公里的海港地區。

當局亦承諾，今年的繽紛雪梨燈光音樂節亦會是「有史以來規模最大、最具文化相關性」的一次。節目將提供更多音樂表演、街道上除了有迷人的藝術展之外，亦有 3D 燈光投影、創意燈飾；亦有現場音樂表演、論壇和令人回味的美食。

今次燈光騷除了有免費活動之外，亦有一些付費的活動。

每天晚上 6 點，在雪梨市中心附近地區將有數以百計的燈光裝置亮起。 一些最好的免費觀景點包括岩石區（The Rocks）、雪梨歌劇院（Sydney Opera House）、達令港（Darling Harbour）、在雪梨海港大橋北端的Bradfield 公園、月神公園（Luna Park）、Lavender Bay、Walsh Bay、Barangaroo或海港沿岸地區。

在環形碼頭（Circular Quay） 和岩石區將在以下日期從晚上 9 點開始舉行10 分鐘免費無人機表演，這將是至今為止南半球最大的一次無人機表演。時間如下：

  • 5月28日（星期日）
  • 5 月 31 日（星期三）
  • 6 月 4 日（星期日)
  • 6 月 7 日（星期三）
  • 6 月 12 日（星期一)
  • 6 月 14 日(星期三）
另外，在達令港的 Tumbalong 公園亦會從未來數星期的每個周四到週六有免費現場音樂表演Vivid Music， 其中包括本地和國際歌手演出。 同時， 在每周六下午 5時亮燈前，亦會有免費兒童表演。 至於在每個周日至周三晚上，亦會有現場音樂播放。

不過，當局亦鼓勵市民使用公共交通工具， 因為在周末期間，亦會有額外的火車和巴士班次運行，方便大家賞燈。 但在周五晚上 6 時起和周末下午 5時起，巴士和輕鐵服務將不會停環形碼頭。 輕鐵將以市政廳（Town Hall）為終點站，巴士總站則會臨時遷至Martin Place。

如果你必須開車，請留意停車位有限而且交通應該會相當擁擠。由於在活動舉行期間，市區道路亦會封閉，市中心一些停車場亦將無法進入。

要知道今次活動詳情，請上
Vivid Sydney
的官方網站。
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Published 27 May 2023 11:37am
By Selina Kong
Source: SBS
標籤
Sydney